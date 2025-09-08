Hà Nội: Nhanh chóng dập tắt vụ hỏa hoạn lớn trên phố Xuân Diệu

Rạng sáng 8-9, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại số 176 phố Xuân Diệu (phường Tây Hồ, Hà Nội) đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Hà Nội khống chế kịp thời, không để cháy lan trên diện rộng

Lực lượng chữa cháy phun nước dập tắt đám cháy

Theo đó, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH khu vực số 7, 8 và 14 (thuộc Công an TP Hà Nội) đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa xe máy, bán vật tư điện nước... có kết cấu tạm bằng khung thép, mái tôn, cao 1 tầng. Diện tích cháy khoảng 150m², với chất cháy chủ yếu là dầu, nhựa và vật liệu dễ bắt lửa.

Lực lượng chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối tiếp cận, sử dụng máy xúc và xe téc nước để khống chế ngọn lửa.

Đến 3 giờ, đám cháy được khống chế; đến 4 giờ, lửa được dập tắt hoàn toàn. Không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

