Thời tiết xấu, sét đánh hư hại nhà dân trên đảo Cù Lao Xanh

Sáng 7-9, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (hay đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm hư hại một ngôi nhà dân.

Khoảng 0 giờ ngày 7-9, một tia sét bất ngờ đánh trúng phía trước mái nhà ông Lê Văn Mùa (thôn Đông, xã Nhơn Châu).

Tia sét làm vỡ một mảng tường lớn, gây hư hỏng nặng phần mái xi măng, khiến gạch và vữa bê tông đổ ầm xuống nền nhà. Lúc này, trong nhà ông Mùa có người đang ngủ nhưng rất may không ai bị thương.

544900083_122133161906920500_6302280434364237286_n.jpg
Ngôi nhà dân ở xã đảo Nhơn Châu bị sét đánh hư hại phần mái nhà

Ngay sau vụ việc, UBND xã Nhơn Châu đã cử lực lượng đến kiểm tra, thống kê thiệt hại để có hỗ trợ ban đầu cho hộ ông Mùa.

Ông Dương Hiệp Hưng cho biết thêm, do thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng lớn, địa phương đã tạm thời cấm toàn bộ thuyền, ca nô ra vào đất liền nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

542758131_122133160454920500_5922327909973645795_n.jpg
Nhiều vữa bê tông cứng, gạch bị sét đánh đổ vỡ xuống nền

Xã đảo Nhơn Châu cách đất liền 20km, hiện có khoảng 2.300 nhân khẩu.

XUÂN HUYÊN

