Đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất) nhằm xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng.

Các dự án luật được đưa ra thảo luận gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; và Luật Báo chí (sửa đổi).

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản tháo gỡ các vướng mắc thể chế, pháp luật cản trở phát triển; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5% vào năm 2025 và bứt phá trong các năm tiếp theo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết. Riêng trong tháng 8 và 9, dự kiến sẽ hoàn thiện và trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm chính trị, lãnh đạo trực tiếp công tác xây dựng pháp luật, bố trí đầy đủ nhân lực, thời gian, nguồn lực, đảm bảo chất lượng từng dự án luật, nhất là các dự án trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nội dung phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đầu ra. Đồng thời, yêu cầu rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, thời gian và chi phí tuân thủ. Với những nội dung còn ý kiến khác nhau, cơ quan trình cần nêu rõ chính kiến, phương án đề xuất để đảm bảo thống nhất khi trình Quốc hội xem xét.

LÂM NGUYÊN