Sáng 7-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7-9-1945 - 7-9-2025), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Thủ tướng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài TNVN. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài TNVN; tặng Đài TNVN bức trướng chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của Đài Tiếng nói Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong suốt 80 năm qua, "Tiếng nói Việt Nam" luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế... Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài tiếng nói Việt Nam

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, "Tiếng nói Việt Nam" đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền lửa yêu nước, gieo niềm tin chiến thắng, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc đánh thắng mọi đế quốc, thực dân, phong kiến, tay sai, hoàn thành ước nguyện "độc lập, tự do, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà" như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, "Tiếng nói Việt Nam" thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động hăng say; thúc đẩy tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần tạo nên những kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội; trở thành diễn đàn sâu rộng phản ánh tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao công sức, trí tuệ, cống hiến và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sĩ, người lao động của Đài TNVN đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam và công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang, hào hùng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả"

Thủ tướng yêu cầu, với truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của một cơ quan truyền thông chủ lực qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, Đài TNVN cần tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài TNVN tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm. Cụ thể: Đài TNVN phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình; nỗ lực vượt bậc để thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; tận dụng thời cơ, phát triển mạnh mẽ, nâng tầm trí tuệ, vị thế, thương hiệu, uy tín; lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân"...

Dịp này, Thủ tướng tặng Đài TNVN 16 chữ: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả".

MAI AN