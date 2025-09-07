Đất cát lại tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giao thông ùn ứ

Đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng) lại xảy ra tình trạng đất cát tràn xuống đường, khiến giao thông ùn ứ.

Sáng 7-9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất cát, khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Video: Đất cát tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khắc phục tình trạng sạt lở đất cát xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại Km 215+620 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy dương, khối lượng đất cát rất lớn từ trên cao tràn xuống đường.

Theo ghi nhận, đất cát sạt lở kéo dài khoảng 30m, dày trung bình 50cm, chiếm trọn một làn xe, gây cản trở nghiêm trọng đến phương tiện lưu thông.

Thời điểm xảy ra sự việc, lưu lượng xe qua lại bị ùn ứ, di chuyển chậm.

Nhiều nhân lực và phương tiện khắc phục tình trạng đất cát tràn xuống đường cao tốc

Ngay khi nhận được thông tin, Công ty Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam (đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) đã bố trí lực lượng cùng hệ thống biển báo để điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị khẩn trương ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm cho xe di chuyển qua khu vực, bước đầu đảm bảo lưu thông một làn.

Đến khoảng 10 giờ ngày 7-9, đơn vị quản lý đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp để xử lý triệt để tình trạng đất cát tràn mặt đường, nhằm sớm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 10 ngày 2-9, cách vị trí sạt lở nói trên khoảng 300m, tại Km215+300, một vụ sạt lở đất cát tương tự đã xảy ra, khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn trong nhiều giờ.

Vị trí xảy ra sạt lở đất cát xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hôm 2-9

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến tình trạng đất cát tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là do phía trên đồi cao có mỏ khai thác khoáng sản (khai thác cát - PV) và khi trời mưa lớn, nước kèm cát trôi xuống đường cao tốc. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng xác định và công bố.

Mưa lớn gây ngập hầm chui và đường gom dân sinh dọc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Chiều 6-9, tại khu vực hầm chui và đường gom dân sinh dọc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc khu vực cầu Sông Thăng, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Khu vực hầm chui và đường gom dân sinh dọc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập Nước dâng cao tại khu vực cầu Sông Thăng khiến đoạn đường gom dân sinh bị chia cắt 2 bên. Người dân không thể đi qua vị trí này. Những hộ dân muốn lưu thông qua khu vực trên phải đi đường vòng, xa hơn. Đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn đang bị ngập.

TIẾN THẮNG