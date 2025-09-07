Xã hội

Đắk Lắk: Mưa lớn gây ngập, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng

Tại Đắk Lắk, mưa lớn đã gây ngập cục bộ khiến nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. 

Clip: Mưa lớn gây ngập cục bộ tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, đến 16 giờ ngày 7-9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến nhà dân, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

z6986403209484_63cde40043d785fec3d1fcaa24218366.jpg
Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk bị ngập khiến giao thông qua khu vực khó khăn

Từ ngày 5 đến 7-9, lượng mưa trên địa bàn phổ biến 100 - 150mm, một số nơi trên 200mm như: Buôn Trấp 236,4mm, Cư Kbang 233,6mm, Ya Tờ Mốt 216,4mm. Mực nước trên sông Srê Pốk và sông Ba hiện vẫn ở mức cao, có nơi trên báo động 1, tiềm ẩn nguy cơ lũ lớn.

z6986402094794_00e6e92251d8ba9cb6b2fb02ea7288be.jpg
Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk

Mưa lũ gây ngập cục bộ nhiều khu vực làm hư hỏng nhiều diện tích cây trồng và vật nuôi chết. Tại phường Cư Bao, hồ cá của hộ dân bị vỡ, thiệt hại khoảng 1 tấn cá. Phường Đông Hòa bị ngập, ngã 98ha lúa đang thời kỳ chín sữa. Xã Ea Bung, Ia Lốp có một số hộ dân và tuyến đường bị ngập, chia cắt tạm thời. Xã Tây Sơn có 29 con bò chết. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn sạt lở; đập dâng, hồ thủy lợi bị đất đá vùi lấp, hư hỏng; tường rào Trường Mầm non Phước Tân sập khoảng 40m...

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh và các sở, ngành đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp như: rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; tiêu úng, bảo vệ sản xuất; thông báo kịp thời diễn biến thời tiết đến người dân; kiểm tra và nhanh chóng khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở.

MAI CƯỜNG

