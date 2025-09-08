Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tại TPHCM: Nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ

TPHCM đã đưa dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đến với đông đảo đảng viên, người dân thông qua nhiều hình thức, từ tổ chức hội nghị trực tiếp đến trực tuyến. Qua đó tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ, góp phần hoàn thiện văn kiện, làm rõ tầm nhìn, định hướng phát triển nhanh, bền vững cho thành phố.

Đa dạng phương thức lấy ý kiến

Công tác lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng được triển khai một cách đa dạng, chặt chẽ. Từ các đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở đến các hội nghị chuyên đề, dự thảo đã được phổ biến rộng rãi.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Tạ Thị Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ khu phố 30, đánh giá, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học. Bà đồng tình với tinh thần đổi mới, không né tránh khó khăn và thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế được nêu trong dự thảo văn kiện. Bà Bích cũng cho rằng, văn kiện cần bổ sung đột phá chiến lược về giáo dục, vì đây là quốc sách hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lạc (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng diễn ra sôi nổi với phần góp ý dự thảo văn kiện về các vấn đề liên hệ mật thiết tới đời sống người dân, như mở rộng đường, chống ngập, chỉ tiêu về giảm nghèo phù hợp với tiêu chí mới của TPHCM… Trước đó, phường An Lạc đã triển khai nhiều phương thức để lấy ý kiến của người dân, chuyên gia góp ý dự thảo văn kiện.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu cho biết, ngoài tổ chức các buổi góp ý kiến trực tiếp, Đảng ủy phường còn đưa dự thảo văn kiện lên nền tảng trực tuyến với cách thức đa dạng, như đưa toàn văn, bản tóm tắt các nội dung chính và xây dựng các infographic về hệ thống các chỉ tiêu, những giải pháp trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới. Phường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để người dân dễ dàng tìm hiểu các thông tin mình quan tâm. Đồng thời, AI tự động tổng hợp, thống kê, phân tích ý kiến góp ý để báo cáo.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ (TPHCM) Trần Chí Dũng thông tin, việc xây dựng, lấy ý kiến các giai tầng đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp được phường triển khai chặt chẽ, trên cơ sở kế thừa “chất liệu” từ các đợt góp ý xây dựng văn kiện Đảng bộ quận 7, Đảng bộ TPHCM (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính). Sau sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Mỹ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này. Trong đó, phường tổ chức tiếp nhận các ý kiến góp ý tại Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở và chi bộ, Đảng bộ trực thuộc hay thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Phường cũng tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến.

Truyền cảm hứng phát triển

TPHCM đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, với hình thức đa dạng, nhằm ghi nhận, hoàn thiện văn kiện hàm chứa trí tuệ, mục tiêu, giải pháp, chương trình, dự án cụ thể đảm bảo phát triển thành phố nhanh và bền vững.

TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM, do UBND TPHCM tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhận xét, dự thảo văn kiện được đầu tư trí tuệ công phu.

Dự thảo đã nghiên cứu kỹ các chủ trương của Đảng, kế thừa nghị quyết của Đảng bộ TPHCM và Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; đồng thời bắt nhịp kịp thời xu thế trong nước và xu thế của thời đại với nhiều nội dung mới. Dù vậy, bà đề nghị cần đánh giá sát hơn, sâu hơn về thách thức quốc tế, nhất là trong bối cảnh hình hình xung đột giữa các quốc gia đang rất phức tạp như hiện nay, để giải quyết các vấn đề về biên giới, đối ngoại….

Trong khi đó, tại hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu do UBND TPHCM tổ chức, các chuyên gia nhận xét, dù trong thời gian ngắn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng TPHCM đã rất nỗ lực xây dựng dự thảo văn kiện đảm bảo chất lượng, súc tích, bao quát đầy đủ và truyền tải thông điệp rõ, truyền cảm hứng cho phát triển.

Trong đó, góp ý về mục tiêu tăng trưởng GRDP trung bình 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000-15.000USD vào năm 2030, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM, nhận xét, mục tiêu này thể hiện khát vọng, tầm nhìn của TPHCM, không khó thực hiện trong trường hợp bối cảnh trong nước, quốc tế thuận lợi. Tuy nhiên, thành phố cũng cần tính đến các kịch bản không khả quan. TS Vũ Thành Tự Anh, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đề nghị thành phố cần có chính sách, phương án huy động và phân bổ nguồn lực cụ thể để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Tại hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do UBND TPHCM tổ chức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét, các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học là chất liệu quý để lãnh đạo thành phố tập hợp, bổ sung hoàn thiện văn kiện, triển khai trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, về quan điểm, dự thảo văn kiện bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hàm chứa trí tuệ, mục tiêu, giải pháp, chương trình, dự án cụ thể đảm bảo thành phố phát triển nhanh và bền vững.

