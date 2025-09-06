Xã hội

Khánh Hòa : Cháy nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng

Tối 6-9, căn nhà 4 tầng tại khu vực vòng xoay Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Thực hiện: HIẾU GIANG

Theo người dân chứng kiến, khoảng 19 giờ cùng ngày, lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà chuyên bán khóa cửa, phụ kiện dụng cụ, máy cân tay, nhôm sắt... trên đường Thái Nguyên

Tại hiện trường, lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút, nhiều tiếng nổ lớn phát ra.

4.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: HIẾU GIANG

Vụ hỏa hoạn khiến người đi đường hoảng sợ. Khu vực vòng xoay Mả Vòng "tê liệt" tạm thời do đám cháy đúng lúc xe cộ đông đúc, kèm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Nhận tin báo, 1 xe cứu thương, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và ngăn cháy lan.

Đến gần 20 giờ, xe cứu nạn chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được điều đến hỗ trợ, đồng thời huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ.

2.jpg
Lửa cháy đỏ phía trong tầng 3 căn nhà. Ảnh: HIẾU GIANG
dasua-2033.jpg
Vòi nước phun thẳng vào căn nhà. Ảnh: HIẾU GIANG
dasua-2004.jpg
Lửa bốc lên từ phía sau căn nhà. Ảnh: HIẾU GIANG

Cảnh sát dùng vòi nước lớn phun thẳng vào nhà từ nhiều hướng để khống chế và ngăn cháy lan. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp dập tắt đám cháy, chưa rõ thương vong, thiệt hại.

HIẾU GIANG

