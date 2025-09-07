Sáng 7-9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7-9-1970 - 7-9-2025). Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam

Tại sự kiện, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đài THVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài THVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài THVN.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài THVN đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài THVN đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". "Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đài THVN cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến; nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch...

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm nêu rõ, Đài THVN quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia vươn tầm khu vực, xây dựng vị thế trên trường quốc tế - là tiếng nói chính thống, tin cậy của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của các tầng lớp nhân dân - góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today

Tại sự kiện, Kênh truyền hình Đối ngoại quốc gia Vietnam Today đã chính thức được ra mắt. Sự ra đời của Vietnam Today là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển tới bạn bè quốc tế; là cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu và hiểu toàn diện về Việt Nam.

