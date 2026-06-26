Người dân đồng thuận, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng đẩy nhanh tiến độ

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ dự án; đồng thời hạn chế bụi, tiếng ồn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân trong quá trình thi công.

Lãnh đạo phường Vườn Lài kiểm tra tiến độ triển khai dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng

Năm 2026, phường Vườn Lài được UBND TPHCM giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn là 946 tỷ đồng (trên tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng) để thực hiện dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Phường đang khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, đã giải ngân hơn 886 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch.

Kết quả trên cho thấy có sự đồng thuận cao từ người dân, tạo điều kiện để công trình được triển khai đúng tiến độ, sớm phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển đô thị.

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