Sức sống cơ sở

Người dân đồng thuận, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng đẩy nhanh tiến độ

Ngày 25-6, lãnh đạo phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ triển khai dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ dự án; đồng thời hạn chế bụi, tiếng ồn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân trong quá trình thi công.

ca6f6fe2fe3b7f65262a.jpg
Lãnh đạo phường Vườn Lài kiểm tra tiến độ triển khai dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng

Năm 2026, phường Vườn Lài được UBND TPHCM giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn là 946 tỷ đồng (trên tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng) để thực hiện dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Phường đang khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, đã giải ngân hơn 886 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch.

Kết quả trên cho thấy có sự đồng thuận cao từ người dân, tạo điều kiện để công trình được triển khai đúng tiến độ, sớm phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển đô thị.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

mở rộng đường Trần Bình Trọng phường Vườn Lài đầu tư công TPHCM giải ngân vốn đầu tư công giải phóng mặt bằng bồi thường dự án hạ tầng giao thông thi công công trình tiến độ dự án chỉnh trang đô thị kết nối giao thông an toàn lao động phát triển đô thị đồng thuận người dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn