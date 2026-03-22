Hà Nội trong sắc màu tháng Ba

Tháng Ba ở Hà Nội là thời điểm cây cối lặng lẽ thay màu. Không ồn ào như mùa hoa, mùa lá đổi sắc đến là khẽ. Chỉ cần một buổi sáng đi ngang con phố quen, chợt thấy góc đường bừng lên sắc vàng, sắc đỏ của lá, thế là đủ để nhận ra thành phố đang bước sang một mùa mới.

Hà Nội tháng Ba dường như không dành cho những người vội vã. Thành phố chậm lại trong lớp sương mỏng và những cơn mưa phùn. Bầu trời không xanh trong mà phủ một lớp bàng bạc mờ đục của hơi nước, khiến phố phường mang vẻ thâm trầm rất lạ.

Những góc phố quen thuộc như Bốt Hàng Đậu, Tôn Đản... hay các con đường quanh hồ Hoàn Kiếm bỗng khoác “tấm áo mới” với sắc vàng, sắc đỏ của lá lộc vừng, bằng lăng… Lá rơi nhẹ trên vỉa hè, nằm lẫn trong những vệt mưa xuân li ti, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa thi vị.

Tháng Ba của Hà Nội cũng là mùa của hương hoa. Trên những chiếc mẹt tre, hoa bưởi từ vùng ven theo chân các bà, các chị xuống phố. Những cánh hoa trắng nhỏ bé mang theo mùi hương thanh khiết, ngọt dịu, len lỏi vào từng góc nhà, từng con phố. Mùa này, nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen mua hoa bưởi đặt trong nhà, ướp trà hay dâng lên bàn thờ tổ tiên, như giữ lại một chút hồn quê giữa lòng đô thị.

Đường phố Hà Nội trong mùa cây thay lá tháng Ba

Cùng với hương bưởi, tháng Ba còn mang theo nhiều sắc hoa rất riêng của Hà Nội. Hoa sưa nở trắng cây, những chùm hoa nhỏ li ti như mây đậu trên cành. Sắc hoa ban tim tím, loài hoa vốn quen thuộc với núi rừng Tây Bắc khi bung nở giữa lòng thành phố lại dịu dàng đến lạ.

Trên phố Bắc Sơn hay khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, Nguyễn Du..., những cánh ban trắng pha tím nhạt nở thành từng chùm mỏng manh, khiến Hà Nội tháng Ba bỗng mang theo một chút hồn của miền sơn cước. Mùa này còn có hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa đầu xuân.

Sống trong những ngày tháng Ba, người ta dường như dễ trở nên đa cảm hơn. Buổi sáng ra phố sớm, trời còn se lạnh, còn gì thú hơn là ghé vào một quán trà cóc ven đường, gọi một cốc trà nóng rồi ngồi lặng lẽ ngắm nhịp sống phố phường đang thức dậy. Hơi trà ấm lan nơi đầu ngón tay, dòng người trên phố đông dần, vài gánh hàng rong rảo bước dọc phố...

Trong khoảnh khắc rất bình dị ấy, lòng người bỗng dịu lại. Ta yêu những con đường mờ hơi nước, yêu cái lạnh nhẹ thấm vào da thịt và cả sự ẩm ương rất riêng của tiết trời đầu xuân. Chính những điều nhỏ bé ấy làm nên vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội trong những ngày tháng Ba, khi thiên nhiên lặng lẽ chuyển mình và thành phố khoác lên mình những sắc màu dịu dàng của mùa xuân.

Tin liên quan Nhớ Hà Nội, nhớ những chuyến xe hoa

VĨNH XUÂN