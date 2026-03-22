Văn hóa - Giải trí

Nhịp sống

Tháng 3 và những vần thơ về phụ nữ

SGGP

Không biết tự bao giờ, tháng 3 được ngầm xem là tháng tôn vinh phụ nữ. Không chỉ là những đóa hồng trong ngày 8-3, hay những vẻ đẹp rạng ngời tại Lễ hội Áo dài..., hình ảnh người phụ nữ còn xuất hiện như một phần tất yếu của thi ca.

Đó có thể là những vần thơ tôn vinh đóng góp của người phụ nữ trong cuộc sống - như với “Người mẹ của trẻ khuyết tật”, hay những vần thơ tự sự của chính nhà thơ nữ trong “Khóa”.

Chuyên mục thơ lần này giới thiệu đến độc giả hai bài thơ của hai tác giả Khánh Chi và Phạm Hồng Danh.

Người mẹ của trẻ khuyết tật

Con sinh ra đã là khuyết tật

Người bao dung xoa dịu nỗi u hờn

Mẹ Thu Hà và Trung tâm Võ Hồng Sơn

Cho con thấy cuộc đời còn hy vọng

***

Mẹ mang đến tình thương nồng ấm

Cho những cuộc đời có số phận thương đau

Cho những tâm hồn biết nương tựa lẫn nhau

Để bước tiếp trên đường đời gian khổ

***

Trung tâm Hồng Sơn, bàn tay nâng đỡ

Cho tương lai bớt u tối phần nào

Cho mỗi đời người bớt những gian lao

Khi chống chọi với niềm đau khuyết tật.

***

Con biết lắm đời mẹ nhiều tất bật

Lo cho con được ăn học từng giờ

Gom tình yêu xây đắp ước mơ

Cho những con người sinh ra không trọn vẹn.

***

Cảm ơn thầy cô tận tâm kiên nhẫn

Sửa cho con từng nét vẽ vụng về

Thắp sáng trong tim ngọn lửa đam mê

Để rung cảm cùng cuộc đời tươi đẹp

PHẠM HỒNG DANH

Khóa

Ngày rất nhiều nắng

Ta khóa kín cửa rồi

Tránh những gay gắt, chói chang, hầm hập

Và nằm im trong bóng tối

Tiễn biệt những chênh chao

***

Ngờ đâu

Có ngọn gió tự do nho nhỏ

Len lách tới tận cùng sâu thẳm

Hỏi ta về nỗi đau.

KHÁNH CHI

T.H.N.

Từ khóa

thơ hay thơ

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn