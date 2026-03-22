Tháng 3 và những vần thơ về phụ nữ

Đó có thể là những vần thơ tôn vinh đóng góp của người phụ nữ trong cuộc sống - như với “Người mẹ của trẻ khuyết tật”, hay những vần thơ tự sự của chính nhà thơ nữ trong “Khóa”.
Chuyên mục thơ lần này giới thiệu đến độc giả hai bài thơ của hai tác giả Khánh Chi và Phạm Hồng Danh.
Người mẹ của trẻ khuyết tật
Con sinh ra đã là khuyết tật
Người bao dung xoa dịu nỗi u hờn
Mẹ Thu Hà và Trung tâm Võ Hồng Sơn
Cho con thấy cuộc đời còn hy vọng
***
Mẹ mang đến tình thương nồng ấm
Cho những cuộc đời có số phận thương đau
Cho những tâm hồn biết nương tựa lẫn nhau
Để bước tiếp trên đường đời gian khổ
***
Trung tâm Hồng Sơn, bàn tay nâng đỡ
Cho tương lai bớt u tối phần nào
Cho mỗi đời người bớt những gian lao
Khi chống chọi với niềm đau khuyết tật.
***
Con biết lắm đời mẹ nhiều tất bật
Lo cho con được ăn học từng giờ
Gom tình yêu xây đắp ước mơ
Cho những con người sinh ra không trọn vẹn.
***
Cảm ơn thầy cô tận tâm kiên nhẫn
Sửa cho con từng nét vẽ vụng về
Thắp sáng trong tim ngọn lửa đam mê
Để rung cảm cùng cuộc đời tươi đẹp
PHẠM HỒNG DANH
Khóa
Ngày rất nhiều nắng
Ta khóa kín cửa rồi
Tránh những gay gắt, chói chang, hầm hập
Và nằm im trong bóng tối
Tiễn biệt những chênh chao
***
Ngờ đâu
Có ngọn gió tự do nho nhỏ
Len lách tới tận cùng sâu thẳm
Hỏi ta về nỗi đau.
KHÁNH CHI