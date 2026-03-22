Tháng 3 và những vần thơ về phụ nữ

Không biết tự bao giờ, tháng 3 được ngầm xem là tháng tôn vinh phụ nữ. Không chỉ là những đóa hồng trong ngày 8-3, hay những vẻ đẹp rạng ngời tại Lễ hội Áo dài..., hình ảnh người phụ nữ còn xuất hiện như một phần tất yếu của thi ca.

Đó có thể là những vần thơ tôn vinh đóng góp của người phụ nữ trong cuộc sống - như với “Người mẹ của trẻ khuyết tật”, hay những vần thơ tự sự của chính nhà thơ nữ trong “Khóa”.

Chuyên mục thơ lần này giới thiệu đến độc giả hai bài thơ của hai tác giả Khánh Chi và Phạm Hồng Danh.

Người mẹ của trẻ khuyết tật Con sinh ra đã là khuyết tật Người bao dung xoa dịu nỗi u hờn Mẹ Thu Hà và Trung tâm Võ Hồng Sơn Cho con thấy cuộc đời còn hy vọng *** Mẹ mang đến tình thương nồng ấm Cho những cuộc đời có số phận thương đau Cho những tâm hồn biết nương tựa lẫn nhau Để bước tiếp trên đường đời gian khổ *** Trung tâm Hồng Sơn, bàn tay nâng đỡ Cho tương lai bớt u tối phần nào Cho mỗi đời người bớt những gian lao Khi chống chọi với niềm đau khuyết tật. *** Con biết lắm đời mẹ nhiều tất bật Lo cho con được ăn học từng giờ Gom tình yêu xây đắp ước mơ Cho những con người sinh ra không trọn vẹn. *** Cảm ơn thầy cô tận tâm kiên nhẫn Sửa cho con từng nét vẽ vụng về Thắp sáng trong tim ngọn lửa đam mê Để rung cảm cùng cuộc đời tươi đẹp PHẠM HỒNG DANH

Khóa Ngày rất nhiều nắng Ta khóa kín cửa rồi Tránh những gay gắt, chói chang, hầm hập Và nằm im trong bóng tối Tiễn biệt những chênh chao *** Ngờ đâu Có ngọn gió tự do nho nhỏ Len lách tới tận cùng sâu thẳm Hỏi ta về nỗi đau. KHÁNH CHI

T.H.N.