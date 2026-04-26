Về Hội An thưởng thức bánh bèo ngọt!

Trong văn hóa ẩm thực Việt, bánh bèo có nhiều loại. Đó là loại bánh giống nhau về tên gọi nhưng hình dáng, hương vị và cách ăn mỗi nơi mỗi khác.

Ở Huế có bánh bèo nhỏ ăn kèm nhân tôm cháy và nước mắm chua ngọt, miền Tây có bánh bèo nước cốt dừa nổi tiếng, còn ở Hội An bánh bèo thường to và dày hơn rất nhiều.

Bánh bèo Hội An (TP Đà Nẵng) được làm từ bột gạo, loại chuyên dùng để làm bánh, đổ trong những chén nhỏ bằng đất nung tráng men và có xoáy ở giữa. Bánh ngon là loại không quá đặc cũng không bị nhão sau khi hấp chín. Nhân bánh bao gồm tôm, thịt, trộn với bột gạo xay nhuyễn.

Sau khi xào, nhân bánh sền sệt vừa phải và có màu đỏ hồng đặc trưng. Khi ăn rải thêm lớp đậu phộng hoặc ram chiên giòn từ sợi cao lầu cùng nước mắm vừa vị (loại không quá ngọt nhưng cũng không phải là loại mặn nguyên chất), dằm ớt trái xanh trồng ở vườn rau Trà Quế.

Bánh bèo Hội An, TP Đà Nẵng (ẢNH: HUỲNH KIM HOA)

Ngoài bánh bèo mặn, ở Hội An còn có bánh bèo ngọt. Khi làm bánh, người ta thêm vào nước đường tán đã được nấu kẹo, nhờ vậy, bánh sau khi hấp chín sẽ có màu vàng nhẹ. Màu vàng của bánh có lúc đậm, lúc dịu, tùy vào loại đường và lượng ngọt được cho cùng. Vị ngọt thanh của chiếc bánh, hòa cùng nhân mặn, quyện hương hành phi và đậu phộng, tạo nên cảm giác vừa dễ chịu vừa lạ miệng.

Có lẽ nhờ vậy, bánh bèo ngọt trở thành một nét riêng khi du khách tình cờ được thưởng thức. Không rõ ở Việt Nam có món nào tên bánh bèo ngọt hay không? Cũng chưa biết món ăn này có mặt từ khi nào. Tuy nhiên nó luôn ở đó cùng bao thế hệ và cũng thể hiện sự sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Hội An. Cùng là một món ăn nhưng người ta có thể biến tấu từ nhiều nguồn nguyên liệu hoặc cách chế biến để tạo nên sự khác biệt.

Khắp các ngả phố phường Hội An đều có thể bắt gặp món bánh bèo, vừa dân dã, đạm bạc lại dễ ăn. Người Hội An, đặc biệt là người lớn tuổi thường chuộng bánh bèo ngọt. Ở đây người ta ăn bánh bèo vào buổi sáng hoặc xế chiều. Cách ăn bánh bèo Hội An đúng điệu là cầm nguyên chén bánh và dùng xăm tre (tre được vót thành hình như con dao nhỏ) cắt thành bốn miếng nhỏ.

Hội An là vùng đất giao hòa văn hóa. Ở đây, con người luôn sáng tạo để hòa mình với nhịp sống thời đại. Tuy nhiên, dù có thay đổi như thế nào, những nét văn hóa dân gian, truyền thống đâu đó vẫn còn hiện diện khắp mọi nơi.

HUỲNH KIM HOA