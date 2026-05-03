Hạnh phúc từ những điều giản đơn...

Không ít cặp vợ chồng ngày nay dù sống cùng nhà, làm tròn trách nhiệm với con cái và gia đình hai bên, nhưng lại đang “xa” nhau khi nào không hay. Không phải vì ngoại tình, cũng không có mâu thuẫn lớn, mà bởi guồng quay hối hả của cuộc sống, công việc cùng hàng loạt áp lực thường nhật đã âm thầm tạo khoảng cách giữa vợ và chồng.

Sống cùng một nhà mà “xa” nhau

Chị Nguyễn Thanh Hương (32 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TPHCM) đã kết hôn được 6 năm, có một bé trai 3 tuổi. Chị Hương tâm sự, từ khi có con, hai vợ chồng lại bận rộn nhiều việc, những bữa cơm gia đình đầm ấm, buổi trò chuyện thân mật gần như biến mất khỏi lịch sinh hoạt.

“Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, thường về sau 20 giờ. Chiều đi làm về, tôi vội đón con, lo cơm nước, tắm rửa cho con rồi hoàn tất các việc khác nữa thì cũng gần 22 giờ rồi. Lúc đó ai cũng mệt, chỉ lướt điện thoại một chút rồi ngủ. Có những tuần, hai vợ chồng gần như không nói với nhau câu nào ngoài chuyện con cái, tiền nong, nhà cửa”, chị Hương kể.

Điều khiến chị Hương trăn trở không phải việc hôn nhân phát sinh mâu thuẫn, mà là cảm giác “ở cùng nhà nhưng không còn thực sự hiểu nhau như trước”. Có lần, chị định mở lời tâm sự cùng chồng, nhưng nhìn chồng vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại chăm chú, chị chọn cách im lặng.

“Tôi nhận ra chúng tôi đã quen với cảm giác “một mình” dù chung nhà. Vui cũng tự vui, buồn cũng tự buồn. Tự dưng bên nhau bao lâu rồi giờ lại thấy... xa”, chị Hương trầm ngâm.

Cùng cảm giác ấy, anh Trần Minh Khoa (29 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) thừa nhận, vợ chồng anh đang “bỏ quên” nhau một cách vô thức. Theo lời anh, trước đây anh và vợ rất gắn bó, luôn dành thời gian mỗi tối để trò chuyện và thường cùng xem phim, dạo phố.

“Thế nhưng chẳng rõ từ khi nào, cảnh tượng cả hai ngồi cùng phòng, mỗi người đều chú tâm vào laptop, điện thoại, không nói với nhau câu nào suốt mấy tiếng đồng hồ đã trở nên quá quen thuộc”, anh Khoa chia sẻ.

Một cuộc trò chuyện gần gũi mỗi ngày sẽ là "chất keo" gắn kết vợ chồng

Câu chuyện của chị Hương và anh Khoa là hai trong số rất nhiều gia đình đang “dẫu gần mà xa nhau”. Trong guồng quay của cuộc sống tất bật, nhiều cặp vợ chồng đang rơi vào trạng thái tương tự. Họ vẫn chu toàn các trách nhiệm trong cuộc hôn nhân như tài chính, con cái hay đối nội, đối ngoại nhưng lại thiếu đi sự gắn kết vợ chồng, vơi dần những cuộc trò chuyện gần gũi, khiến “mất lửa” hôn nhân khi nào không hay.

Đừng để hôn nhân “nguội lạnh”

Theo Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Lê Thế Hanh, chuyên gia tâm lý của Trung tâm tham vấn MindCare, hiện nay không ít cặp vợ chồng tìm đến tham vấn tâm lý và cho biết, ngay trong những năm tháng đầu tiên của hôn nhân, họ đã cảm thấy có sự “nguội lạnh” âm thầm len vào.

Chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ấy. Nguyên nhân đầu tiên là các cặp vợ chồng bận rộn với công việc, phát triển sự nghiệp và thăng tiến, khiến thời gian dành cho nhau bị co hẹp đáng kể. Khoảng cách dần rộng ra khi không còn đủ thời gian và tinh thần để thấu hiểu đối phương. Thứ hai, áp lực kinh tế ngày càng nặng nề, nhất là ở các thành phố lớn, khiến nhiều gia đình rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên khi vừa phải lao động kiếm sống, vừa phải cân đối chi tiêu hàng ngày. Thứ ba, công nghệ đang chiếm lấy phần lớn thời gian vốn nên dành cho bạn đời.

“Có một số phản hồi rằng khi đi làm về, ăn uống nghỉ ngơi xong, thay vì ngồi xuống nói chuyện với nhau về cuộc sống hàng ngày thì chúng ta lại đắm chìm vào mạng xã hội, video ngắn... Lâu dần, cảm xúc tình yêu trong hôn nhân sẽ phai nhạt và tạo nên một khoảng cách khó lấp đầy giữa vợ chồng”, chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh cho biết.

Để giữ được sự kết nối trong hôn nhân, chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh cho rằng, các cặp vợ chồng không cần những thay đổi quá lớn lao, mà cần sự cố gắng đồng đều từ cả hai phía. Từ đó, chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh đưa ra những gợi ý mà các cặp vợ chồng trẻ có thể duy trì đều đặn.

Thứ nhất là cùng chia sẻ những trải nghiệm đơn giản trong đời sống, như nấu ăn chung, cùng chăm con hay dọn dẹp nhà cửa. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh: “Đó là những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt nhưng lại là “chất keo” rất mạnh giữ cho vợ chồng gần gũi”.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng nên đặt ra những mục tiêu chung để cùng phấn đấu, có thể là một chuyến du lịch, một sở thích mới hay thậm chí là tham gia các cuộc thi dành cho cặp đôi. Chính những mục tiêu này sẽ tạo nên sự đồng hành và chia sẻ lâu dài giữa hai người.

Cuối cùng, chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh nhắn gửi: “Vợ chồng nên chia sẻ thoải mái về vấn đề chăn gối, sự hài lòng ở khía cạnh này cũng là yếu tố quan trọng giúp vợ chồng gắn bó”.

Giữa nhịp sống hối hả, khi ai cũng có lý do để bận rộn, thì việc chủ động gìn giữ sợi dây kết nối với bạn đời đôi khi lại là điều khó nhất, nhưng cũng quan trọng bậc nhất trong đời sống hôn nhân. Bởi hạnh phúc gia đình vốn không phải là thứ tự nhiên bền chặt mà được vun vén từng chút mỗi ngày, qua sự quan tâm và thấu hiểu được thể hiện ở những điều rất đỗi bình dị.

LAN VY