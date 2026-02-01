Rực rỡ phố tết

Những ngày này, tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” đồ trang trí tết, đã tất bật người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh, mua sắm.

Không gian ngập tràn với hai sắc màu chủ đạo là đỏ, vàng từ hàng trăm cửa hàng bày bán các đồ trang trí tết. Ghi nhận tại nhiều cửa hàng, lượng khách ra vào đều đặn và sôi động hơn vào cuối tuần hay buổi tối. Ngoài các đơn hàng bán sỉ, bán lẻ cho khách đến mua trực tiếp, nhiều cửa hàng cũng tất bật đóng gói đơn hàng online gửi đi các tỉnh, thành.

Các đồ trang trí tết được bài trí rực rỡ, bắt mắt ( Ảnh : VĂN TUẤN)

Chị Thu Trang (phường Gò Vấp, TPHCM) không giấu được sự háo hức khi lần đầu đến với phố bán đồ trang trí tết sôi động nhất của thành phố. “Tôi đã chuẩn bị áo dài để chụp hình và chọn mua nhiều món đồ trang trí tết rất ưng ý cho ngôi nhà mới”, cầm trên tay những chiếc đèn lồng đỏ lựa được từ một cửa hàng, chị hào hứng khoe.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hùng (phường Phú Nhuận, TPHCM) vẫn giữ thói quen năm nào cũng ghé đường Hải Thượng Lãn Ông vừa để tham quan, vừa mua đồ trang trí tết. Năm nay, anh chọn 2 tràng pháo trang trí và chữ lộc được vẽ bắt mắt, rực rỡ.

Như thường lệ, ứng với mỗi năm con giáp lại có thêm nhiều sản phẩm mới. Năm nay với linh vật con ngựa, các mẫu trang trí cũng đa dạng với nhiều kích cỡ, chất liệu từ các tiểu cảnh, để bàn đến treo cửa... Một điểm nhấn khác là các đồ trang trí được làm từ các chất liệu truyền thống khá phổ biến. Đó là những chiếc mẹt tre trang trí nhiều kích cỡ được vẽ hình ảnh sinh động hay gắn thêm chữ Chúc mừng năm mới, Vạn sự như ý, Tấn tài tấn lộc...

HẢI DUY