Người trẻ đón tết, lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc

Hiện nay, một số ý kiến cho rằng thế hệ trẻ không còn “mặn mà” với tết. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ luôn dành tình cảm đặc biệt cho tết, nhất là lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

Áp lực của thế hệ trẻ

Tết Nguyên đán gần kề gợi lên trong lòng người bao cảm xúc, có háo hức, có lo toan. Bên cạnh niềm vui trở về bên gia đình, cậu sinh viên mới ra trường Huỳnh Khánh Hòa (23 tuổi, quê Khánh Hòa, làm việc tại TPHCM) có chút băn khoăn.

Với mức lương của nhân viên trẻ, Khánh Hòa phải tính kỹ những khoản chi phí phát sinh dịp này.

“Năm nay có việc làm rồi nên tôi muốn phụ chi phí tết với cha mẹ. Ngoài ra còn đủ thứ cần chi: vé xe về quê, quần áo mới, lì xì các cháu...”, Hòa chia sẻ.

Người trẻ với niềm vui chụp ảnh cùng trang phục truyền thống vào dịp tết (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Không chỉ cân đối mức chi tiêu sao cho hợp lý, tết đến cũng là thời điểm người trẻ cảm thấy ái ngại khi phải đối mặt với muôn vàn câu hỏi khó xử. Những chủ đề như lương thưởng, tình cảm, hôn nhân được xem là “vùng nhạy cảm”. Khi được người thân, bạn bè hỏi han liên tục và hối thúc, nhiều bạn cảm thấy áp lực.

“Năm nào đến tết, tôi cũng ngại khi họ hàng, người quen cứ hỏi lương bao nhiêu, sắp lấy chồng, sinh con chưa… Những câu hỏi tôi chỉ muốn tránh mỗi khi có khách đến nhà chúc tết”, là dòng tâm sự của Thùy Dung (26 tuổi, quê Gia Lai, nhân viên văn phòng tại TPHCM).

Thật ra, bạn trẻ đều hiểu, việc hỏi han về công việc, các mối quan hệ… là một hình thức quan tâm xuất phát từ tấm lòng của thế hệ đi trước. Đây được xem là một cách bắt chuyện, cập nhật tình hình cuộc sống của con cháu mỗi khi gặp mặt, dịp đầu xuân.

Dù vậy, khoảng cách thế hệ và cách thăm hỏi thiếu tế nhị khiến sự quan tâm đôi khi trở nên phản tác dụng.

Tết ý nghĩa trong lòng người trẻ

Tết trong mắt giới trẻ càng thêm màu sắc, tràn đầy nhựa sống, là mùa xúng xính diện những bộ quần áo mới, chụp những bộ ảnh thật đẹp, nhất là những tà áo dài với bạn nữ.

Ngày tết gần kề, ta có thể dễ dàng bắt gặp trên đường nhiều gia đình, nhóm bạn, cặp đôi duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống. Bức tranh đón tết càng trở nên rộn ràng, tươi vui với sự giao thoa của truyền thống và hiện đại.

Những năm gần đây, việc chụp ảnh cùng trang phục truyền thống dịp Tết Nguyên đán đã trở nên phổ biến với lứa tuổi gen Z. Dù tiếp xúc với nhiều đổi mới trong xã hội và bước ra quốc tế, những nét đẹp văn hóa đáng quý vẫn là điều giới trẻ ngày nay trân trọng và gìn giữ.

Để đón tết trọn vẹn yên vui, những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ nên được nhìn nhận và ứng xử khéo léo để tránh xung đột. Với thế hệ gen Z, việc đặt ra ranh giới cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư là điều nên được tôn trọng.

Về chuyện ứng xử với những câu hỏi đầu năm, bạn Minh Trang (25 tuổi, quê Hưng Yên, nhân viên công ty VNG tại TPHCM) chia sẻ: “Mình hiểu người lớn đôi khi muốn hỏi thăm vì quan tâm, nhưng thay vì đào sâu vào chuyện mức lương hay tình cảm, điều mà mình và các bạn ở độ tuổi chông chênh như mình chỉ mong được hỏi là năm qua đi làm có vất vả lắm không; có sống vui vẻ, hạnh phúc hay không...”.

Xoay quanh chủ đề đón tết sao cho vui vẻ, ý nghĩa, nhiều ý kiến cũng cho rằng nên giảm những hoạt động tốn kém, các khoản chi phí quá tay. Khi cân bằng được những vấn đề tinh thần, tài chính, mối quan hệ, người trẻ mới không còn cảm giác “sợ” tết.

Tết Nguyên đán là dịp lễ thiêng liêng để tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tết thể hiện ở sự sum vầy, niềm vui gắn kết của mọi nhà. Vì vậy, dù tồn tại khác biệt giữa các thế hệ, những nỗi lo toan “không của riêng ai”, điều quan trọng là tấm lòng yêu thương, san sẻ, trân trọng phút giây đoàn viên và cùng nhau đón một năm mới tràn đầy yên vui.

LAN VY