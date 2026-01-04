Khi đời sống hôn nhân “phơi trần” trên mạng

Hiện có không ít người “nghiện” mạng xã hội, đi đâu cũng phải “check-in”, đăng tải mọi thứ. Trong số đó, chuyện gia đình, vợ chồng cũng là một nội dung (content) phổ biến. Thế nhưng, có một nghịch lý là càng khoe nhiều, mối quan hệ càng dễ phát sinh rạn nứt.

Chuyện riêng tư biến thành “content”

Chị Nguyễn Thị Hải Anh (30 tuổi, nhân viên văn phòng ở TPHCM) không thể sống thiếu chiếc điện thoại thông minh và các kênh mạng xã hội. Là người ít có mối quan hệ xã hội, nên chị thường xuyên đăng tải nội dung xoay quanh đời sống thường nhật bên người chồng hơn chị 3 tuổi.

Mỗi khi được chồng tặng quà hay đi chơi, đi ăn ở nhà hàng sang trọng, chị đều không quên chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, hào hứng đợi mọi người vào cảm thán xuýt xoa, chúc mừng. Việc thể hiện rằng được chồng yêu chiều, được nhận những món đồ xa xỉ, đắt đỏ khiến ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ làm chị thấy tự hào.

Không chỉ khoe những phút giây hạnh phúc, mà khi vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, chị cũng công khai thể hiện sự bức xúc. Bên cạnh đăng tải ở trang cá nhân, chị Hải Anh còn tham gia một số hội nhóm về hôn nhân, tâm sự gia đình. Ở đó, chị thường xuyên kể chuyện, hỏi ý kiến cộng đồng mạng.

Chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lứa đôi ( Ảnh : DŨNG PHƯƠNG)

Dần dà, như một “con nghiện”, chị đem mọi khía cạnh đời sống hôn nhân phơi bày trên mạng. Thậm chí, chị không ngại đem những chuyện nhạy cảm, thầm kín giữa 2 vợ chồng ra để dân mạng... cùng nhận xét. Có lần, chị nghi ngờ chồng ngoại tình vì anh liên tục về muộn, tăng ca, ít gần gũi vợ. Sau khi giãi bày tâm sự, chị nhận được nhiều ý kiến, đa phần là những bình luận tiêu cực: “Đàn ông ai mà chẳng ngoại tình, chắc chắn là ông chồng có bồ nhí”, “Chị phải lén theo dõi, kiểm tra điện thoại chồng đi, có khi quen vài em rồi đấy”...

Những phán đoán dù vô căn cứ nhưng lại là đòn bẩy chí mạng, tạo nên nỗi lo âu, bất an trong lòng người vợ. Trong cơn nóng giận bộc phát, chị chất vấn, kết tội chồng, từ nghi ngờ ban đầu biến thành những trận tranh cãi gay gắt. Và thay vì tìm hướng giải quyết, chị tiếp tục đem câu chuyện lên mạng, nhận về vô số lời dèm pha càng khiến cho mối quan hệ của chị có nguy cơ đổ vỡ.

Cuối cùng, khi mọi chuyện đã lắng xuống, chị Hải Anh nhận ra bản thân đã vô tình biến chuyện riêng tư thành “content”, hình thành mâu thuẫn vợ chồng. “Dù đã hòa giải, nhưng cảm giác tình cảm vợ chồng không còn được như trước. Mình ngẫm lại, nếu không phải vì bị tác động bởi những bình luận mạng, có lẽ mình không giận quá mất khôn, không kiềm chế được cảm xúc như vậy”, chị Hải Anh ray rứt.

Hôn nhân không phải để “câu like”

Đời sống “ăn ngủ cùng mạng” khiến nhiều người lệ thuộc vào mạng xã hội. Họ cảm giác đó là nơi được tự do thể hiện bản thân, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, được kết nối và đồng cảm. Chính vì thế, đôi khi người ta bất chấp đăng tải mọi thứ một cách trần trụi, thậm chí cố ý thổi phồng, dựng chuyện để được làm tâm điểm của sự chú ý. Có thể nói, một dạng “content” dễ dàng thu hút sự quan tâm, bàn tán của cộng đồng mạng là chuyện tình cảm lứa đôi, chuyện vợ chồng với nhiều cung bậc cảm xúc và các vấn đề xoay quanh.

Là người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, anh Nguyễn Phi Long (36 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) sử dụng nhiều ứng dụng mạng xã hội, trang cộng đồng để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, anh hiếm khi đăng tải cuộc sống cá nhân lên mạng, nhất là chuyện tình cảm vợ chồng. “Đôi lúc vợ hỏi sao tôi ít chia sẻ về gia đình, vợ con lên mạng, nhưng tôi quan niệm, đời sống hôn nhân là điều riêng tư, miễn là mình sống hạnh phúc và tử tế với nhau, quan trọng là cuộc sống thật chứ đâu cần sống ảo”, anh Phi Long bộc bạch.

Việc dùng mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc, cuộc sống riêng không sai. Nhưng phải tỉnh táo để nhận biết, mạng xã hội muôn hình vạn trạng, nơi mà các ý kiến, góc nhìn vốn không thể kiểm soát. Mạng thì ảo nhưng nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thật của chúng ta.

Hơn nữa, mối quan hệ vợ chồng, hôn nhân gia đình là một phạm trù riêng tư, cần cân nhắc trước khi chia sẻ trên mạng. Bởi suy cho cùng, để mối quan hệ vợ chồng được êm đềm, hạnh phúc, thì cần nỗ lực vun đắp bằng sự quan tâm và thấu hiểu của người trong cuộc, thay vì tìm đến phản ứng, phán xét từ người ngoài.

* TS Phạm Thị Thúy, chuyên gia tâm lý: Nên tiết chế cảm xúc Chia sẻ chuyện riêng tư của gia đình lên mạng là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro về vấn đề an ninh mạng, nguy cơ về mặt tâm lý. Chúng ta hoàn toàn có thể “khoe khéo” chuyện vui, tích cực của gia đình lên mạng xã hội nhưng nên đăng chung chung, cẩn trọng, đừng nêu rõ thông tin địa chỉ, trường học, nơi làm việc… Với chuyện buồn, nên tiết chế cảm xúc, tránh nói xấu, chỉ trích bất kỳ ai để khỏi khởi nguồn, kéo dài hơn nữa chuỗi mâu thuẫn gia đình.

LAN VY