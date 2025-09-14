Hà Nội xưa và nay trong lòng người xa xứ

Dẫu sống xa quê hương, nhưng trong trái tim những người Việt xa xứ, Hà Nội vẫn luôn là miền nhớ thương, nơi để trở về.

Nỗi niềm thương nhớ ấy được những người con Việt Nam trên đất Czech gửi gắm trong chương trình Hà Nội xưa và nay - 10 năm một hành trình.

Diễn ra tại Trung tâm sự kiện Đông Đô ở thủ đô Praha, chương trình đã tái hiện một Hà Nội ngàn năm văn hiến hào hùng với đầy đủ cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực tiêu biểu. Đến với Hà Nội xưa và nay -10 năm một hành trình, những người yêu Thủ đô được gặp gỡ bạn bè, sẻ chia tình yêu và nỗi nhớ quê nhà, ôn lại hành trình của ký ức và hiện tại, cùng nhau cảm nhận tình yêu Việt Nam ngay giữa lòng châu Âu.

Tới dự chương trình có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại Czech cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Czech và châu Âu.

Tái hiện khung cảnh Hà Nội tại chương trình Hà Nội xưa và nay - 10 năm một hành trình. Ảnh: MAI LAN

Suốt 10 năm qua, chương trình Hà Nội xưa và nay đã trở thành nhịp cầu gắn kết, thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Sự kiện năm nay không chỉ đánh dấu hành trình một thập niên mà có ý nghĩa đặc biệt khi đã trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc của kiều bào Czech với quê hương Việt Nam.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình đưa khán giả ngược dòng thời gian, mang thông điệp sâu sắc về ký ức Hà Nội. Mở màn, cộng đồng người Việt tại Praha cất vang bài hát Tiến về Hà Nội. Những giai điệu hào sảng gợi nhắc khí thế hào hùng ngày quân dân tiến vào giải phóng Thủ đô lịch sử (10-10-1954). Tiếp đó, Nghệ sỹ nhân dân Diệu Hương với giọng ca nội lực, giàu cảm xúc đã đưa khán giả trở về với những ký ức, vẻ đẹp của Hà Nội.

Tiết mục Xẩm Hà Nội do bé Diệu An, đại diện thế hệ người Việt sinh ra tại Cộng hòa Czech trình diễn, đã để lại dấu ấn sâu lắng. Lớn lên nơi đất khách, nhưng qua giai điệu mộc mạc và cảm xúc chân thành, Diệu An đã tái hiện không gian Hà Nội xưa, thể hiện sự gắn bó của thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc. Đặc biệt, tiết mục 12 mùa hoa kết hợp với biểu diễn áo dài, đã tái hiện bức tranh Hà Nội đầy màu sắc với những rung cảm về vẻ đẹp Hà Nội qua mỗi mùa hoa. Những tà áo dài thướt tha vừa tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, vừa khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự gắn kết, tình yêu với quê hương đất nước.

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, một không gian ấm cúng với những hình ảnh gợi nhớ về Hà Nội cũng xuất hiện trong chương trình. Đó là biểu tượng Ô Quan Chưởng cổ kính, nền nã rêu phong, các góc phố cổ đến Hồ Gươm, Bưu điện Hà Nội. Không khí sinh hoạt của con người Hà Nội những năm kháng chiến anh hùng và đời sống thanh bình được tái hiện công phu và sinh động từ biển tên hàng phố cổ dọc ngang, thân thuộc, từng quán nước trà đá nơi góc phố, quán ăn vỉa hè, bến tàu, xích lô, quán bia hơi Hà Nội, hiệu kem Tràng Tiền…

Trong khuôn khổ chương trình, bà con cộng đồng cũng được thưởng thức trọn vẹn vị ẩm thực tinh tế của đất Hà thành. 18 món ăn được lựa chọn kỹ càng như cốm tươi, lạc luộc, lạc rang húng lìu, bánh chả, bánh trôi tàu, phở, chè sen thạch đen, nem rán, nộm bò khô… đã mang đến những hương vị quê hương ngọt ngào cho những người con xa xứ.

Mười năm, một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chương trình trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đưa hương sắc, âm nhạc và ký ức về Hà Nội đến gần cộng đồng.

Chương trình đã trở thành cầu nối tinh thần, mang hơi thở Hà Nội đến với những trái tim đang sống và làm việc xa quê, giúp cộng đồng người Việt cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước.

THANH HẰNG