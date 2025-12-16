Đề xuất 25 cá nhân vào vòng chung khảo Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao đổi tại buổi họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025

Ngày 16-12, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25, năm 2025 đã họp sơ tuyển.

Hội đồng sơ tuyển giải thưởng gồm các đơn vị: Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Thi Đua khen thưởng TPHCM…

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhận được 58 hồ sơ tham gia (tăng 14 hồ sơ so với năm 2024), từ 28 đơn vị gửi về. Các hồ sơ thuộc nhiều ngành nghề: Cơ khí - Chế tạo máy, Điện công nghiệp - Điện lạnh - Điện tử, Công nghệ thông tin, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Giáo dục, Y tế, Chế biến lương thực - thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa học và ngành nghề khác.

Nhà báo Hồng Lam, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho ý kiến tại buổi họp

Tại buổi họp sơ tuyển, các thành viên hội đồng đã trao đổi, cho ý kiến, xem xét từng hồ sơ tham gia một cách công tâm, khoa học và bám sát các tiêu chí giải thưởng.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ tuyển, số lượng nữ tham gia cao nhất từ khi giải thưởng được thành lập đến nay. Các hồ sơ tham gia có sự đa dạng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Bên cạnh các nhóm ngành, nghề trọng điểm của Thành phố, giải thưởng năm nay còn thu hút thêm các hồ sơ từ các ngành: Y tế, giáo dục, ngành nghề khác.

Quang cảnh buổi họp

Đại diện Hội đồng giải thưởng cho biết, chất lượng các hồ sơ tham gia giải năm nay khá cao, nhiều hồ sơ có giá trị làm lợi cao trên hàng chục tỷ đồng; hàng trăm công nhân lao động được đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, hồ sơ các nhóm ngành: Điện Công nghiệp – điện tử - điện lạnh, cơ khí – chế tạo máy, công nghệ thông tin có chất lượng vượt trội.

Ngoài ra, năm 2025 là năm đầu tiên Giải thưởng Tôn Đức Thắng được mở rộng đến các nhóm đối tượng thuộc các lĩnh vực như: văn hóa, y tế, giáo dục, lĩnh vực khác…

Từ 58 hồ sơ tham gia giải thưởng, Hội đồng sơ tuyển chọn 25 cá nhân xuất sắc vào vòng chung khảo.

Đây là những cá nhân có thành tích cao trong lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả, có giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM Châu Minh Hiền nêu ý kiến tại buổi họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp LĐLĐ TPHCM tổ chức. Qua 24 năm, đã có hơn 250 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TPHCM vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại buổi họp Hội đồng sơ tuyển

Nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng của giải thưởng để phù hợp điều kiện thực tế, xu hướng phát triển trong những năm tiếp theo, qua đó vận động nhiều hơn công nhân lao động, đặc biệt là các trường hợp có tay nghề, sáng tạo, nhiều cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đã bổ sung nâng mức tiền thưởng giải thưởng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/cá nhân. Cùng với đó, mở rộng thêm các đối tượng mới thuộc các ngành nghề, lĩnh vực như: phát triển kinh tế, quản lý nhà nước, khoa học kỹ thuật…

Tin liên quan 58 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025

THÁI PHƯƠNG