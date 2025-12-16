Giải pháp phát triển hạ tầng sạc, xử lý pin xe điện thải loại

Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị cử tri TPHCM về lộ trình chuyển đổi xe điện, trong đó ghi nhận và hướng xử lý những băn khoăn về hệ thống trạm sạc và xử lý pin thải bỏ.

Nhu cầu sạc xe điện tại các chung cư rất lớn. Ảnh minh họa

Theo ý kiến cử tri TPHCM, chủ trương hạn chế phương tiện chạy bằng xăng dầu để chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện cần có cơ sở khoa học, luận cứ rõ ràng để khẳng định phương tiện chạy điện thực sự thân thiện với môi trường.

Bởi trong thực tế, pin dễ cháy nổ, khó xử lý sau khi thải ra, quá trình sản xuất pin cũng đòi hỏi khai thác nhiều loại khoáng sản. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng cao do chuyển đổi sẽ kéo theo việc phát triển hệ thống thủy điện, tăng công suất các nhà máy nhiệt điện, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường.

Cử tri TPHCM cũng kiến nghị Nhà nước có lộ trình cụ thể, đồng bộ từ sản xuất, sử dụng đến xử lý pin, phát triển hạ tầng sạc và ưu tiên đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông phù hợp với sự phát triển, bền vững và thực sự bảo vệ môi trường.

Trả lời vấn đề này Bộ Xây dựng cho biết, hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản hoàn chỉnh, bảo đảm hành lang pháp lý để xe cơ giới sử dụng điện được sản xuất, lưu hành thuận lợi như các phương tiện giao thông khác.

Về phát triển hệ thống trạm sạc, Bộ Xây dựng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì nghiên cứu, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc xe điện (bao gồm các tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy), phát triển hệ thống trạm sạc cho xe cơ giới sử dụng điện.

Về xử lý pin xe điện thải ra sau quá trình sử dụng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (bao gồm pin và ắc quy sử dụng cho xe cơ giới). Tuy nhiên, việc cử tri băn khoăn về các thách thức liên quan đến xử lý pin xe điện thải ra là hoàn toàn xác đáng. Đây là vấn đề lớn không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới trong quá trình chuyển đổi sử dụng xe điện.

Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri để tiếp tục có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, trong đó có pin xe điện.

MINH ANH