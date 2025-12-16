TPHCM đưa vào vận hành Bến xe buýt Lê Minh Xuân

Bến có quy mô tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm, góp phần giải quyết nhu cầu đậu đỗ và tổ chức điểm đầu – cuối ổn định cho các tuyến xe buýt khu vực phía Tây thành phố.

Sáng 16-12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) chính thức đưa vào khai thác Bến xe buýt Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi, TPHCM. Đây là công trình bến bãi quy mô lớn, có tổng diện tích gần 14.000m², tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Bến có quy mô tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm, góp phần giải quyết nhu cầu đậu đỗ và tổ chức điểm đầu – cuối ổn định cho các tuyến xe buýt khu vực phía Tây thành phố.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi tổng diện tích 14.000m². Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt luôn được TPHCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng sống. Thời gian qua, thành phố đã chủ động rà soát, điều chỉnh và đầu tư hoàn thiện hệ thống bến bãi, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu đi lại thực tế.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, trên địa bàn TPHCM hiện có 47 bến bãi phục vụ xe buýt, gồm các bến xe buýt độc lập và bến bố trí lồng ghép trong bến xe khách liên tỉnh. Hiện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đang quản lý, sử dụng 21 bến bãi theo quy hoạch, đáp ứng khoảng 65% nhu cầu lưu đậu phương tiện.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Phạm Ngọc Dũng khẳng định bến xe đưa vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng và tạo thuận lợi cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng khẳng định, bến xe là mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng và tạo thuận lợi cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục như bãi đỗ xe, khu vực đón trả khách, nhà quản lý – điều hành, phòng chờ hành khách, khu bán vé, căn tin, nhà vệ sinh, phòng nghỉ tài xế, phòng y tế,...

Bến có quy mô tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước mắt, Trung tâm tổ chức đưa các tuyến xe buýt số 22, 61 và 73 về hoạt động tại Bến xe buýt Lê Minh Xuân, với khoảng 38 phương tiện khai thác mỗi ngày, sức chứa 40-55 chỗ. Các tuyến này phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và người lao động tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và khu vực lân cận.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối mới, từng bước hình thành điểm trung chuyển hành khách khu vực phía Tây TPHCM, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Việc liên tiếp đưa vào hoạt động Bến xe buýt Hóc Môn và Bến xe buýt Lê Minh Xuân trong năm 2025 được xem là minh chứng cho nỗ lực của TPHCM trong đầu tư có lộ trình, đồng bộ hạ tầng xe buýt, hướng đến xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững và thân thiện với người dân.

QUỐC HÙNG