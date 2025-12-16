Nam bộ nắng mạnh ngày 16-12

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 16 đến 17-12, phía Bắc thời tiết âm u, nhiều mây (có nơi mưa nhỏ); trong khi TPHCM và Nam bộ có nắng mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 16-12, TPHCM và Nam bộ có nắng mạnh, xác suất mưa chỉ 5-10%.

Trong khi đó ở Bắc bộ, do tác động của sóng không khí lạnh bổ sung, ngày 16-12, trời giảm nắng, nhiều mây, vùng núi âm u. Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, đêm 16 và sáng 17-12, Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Lượng mưa nhiều hơn ở khu vực Bắc Trung bộ vào sáng 17-12.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc bộ ít chịu tác động của gió Đông và khối ẩm nên trời ít mây, có nắng, hầu như không mưa.

Còn tại Trung bộ, ngày 16-12, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa nhiều mây, trời âm u, có mưa cục bộ (lượng nhỏ). Từ ngày 17-12, gió Đông hoạt động mạnh hơn, đưa lượng mây và ẩm lớn vào đất liền, nên mưa ở Trung bộ có xu hướng gia tăng về phạm vi và cường độ.

PHÚC HẬU