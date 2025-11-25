Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút

Ngày 25-11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút, do nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch tiến hành đặt 2 stent động mạch vành phải cho bệnh nhân N.H.Đ

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-11, Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ (42 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với triệu chứng tức ngực, khó thở. Sau khi vào viện được 3 phút, bệnh nhân mất ý thức, tím tái và được các bác sĩ xác định ngừng tim.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu chống độc phối hợp với Khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ như ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản... Sau 30 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân "Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn hô hấp".

Ngay sau khi mạch và huyết áp ổn định, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA), sau đó bệnh nhân được can thiệp hút ra một lượng lớn huyết khối và được tiến hành đặt 2 stent vào vị trí tắc.

Bệnh nhân N.H.Đ đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới

Sau can thiệp dòng chảy động mạch vành phải được tái lập lại, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh và vẫn tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch. Qua 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được cắt các loại thuốc vận mạch, rút nội khí quản. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

DƯƠNG QUANG