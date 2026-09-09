Nhiều trường học phát sách giáo khoa cho học sinh

Ngày 9-9, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức phát sách giáo khoa (SGK) cho học sinh, đồng thời có phương án hỗ trợ học sinh mượn hoặc mua bổ sung SGK nếu chưa có sách.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) cho học sinh mượn SGK. Ảnh: THU TÂM.

Ngày 9-9, thư viện Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) tổ chức phát SGK cho học sinh. Toàn trường có gần 700 học sinh đăng ký mượn SGK trên tổng số 2.200 học sinh.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) nhận SGK vào hôm nay (9-9). Ảnh: THU TÂM

Cũng trong ngày 9-9, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) thông báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh với nội dung: "Thư viện nhà trường đã tổ chức phát SGK vào các ngày trong tuần, đến thời điểm này còn một số phụ huynh, học sinh chưa nhận sách. Thư viện tiếp tục phát sách đến 16 giờ 30 phút ngày 11-9-2026".

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định), toàn trường có 37 học sinh đăng ký mượn SGK trong năm học 2026-2027. Học sinh mượn rải rác ở một số đầu sách lẻ, không mượn nguyên bộ sách. Tất cả trường hợp đăng ký mượn sách đều đã nhận đủ sách.

Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, cho biết, những học sinh không đăng ký mua và mượn SGK tại trường, nếu đến thời điểm hiện tại chưa có đủ sách sẽ được giáo viên hỗ trợ tài liệu học tập trong tháng 9.

Phụ huynh tìm mua SGK cho con tại Nhà sách Thái Bình (phường Tân Hưng, TPHCM) vào tối 8-9.

﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), SGK sẽ được phát cho học sinh đăng ký mượn SGK vào ngày mai (10-9).

Cô Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết, hiện nay đơn vị cung cấp chưa giao đủ tất cả đầu sách theo danh sách trường đăng ký. Do đó, trường phát trước những đầu sách đã được cung cấp cho học sinh, những đầu sách chưa giao đủ sẽ tiếp tục được phát trong những ngày tiếp theo.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn khẳng định việc học tập của học sinh không bị ảnh hưởng vì học sinh đã được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sử dụng SGK điện tử.

Ngoài ra, giáo viên bộ môn chủ động cung cấp tài liệu, học liệu số trên các phần mềm học tập để học sinh tham khảo trong thời gian chờ sách.

Tại Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh), Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt thông tin, có hơn 20 học sinh đăng ký mượn SGK.

Nhà trường đang liên hệ với đơn vị cung cấp sách và dự kiến trong vài tuần tới sẽ có sách cho học sinh mượn. Trong thời gian chờ sách, giáo viên sẽ gửi đường link sách điện tử để phụ huynh và học sinh học tập.

THU TÂM