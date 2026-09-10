Nhờ tăng nguồn cung, cơn sốt SGK bắt đầu hạ nhiệt

Sáng 10-9, trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM (231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) không còn tình trạng xếp hàng dài ra tận cổng chờ mua sách giáo khoa (SGK).

Nhân viên NXBGDVN tại TPHCM hướng dẫn phụ huynh mua SGK vào sáng 10-9

Vào 8 giờ sáng 10-9, trụ sở NXBGDVN tại TPHCM không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng dài ra tận cổng chờ mua SGK.

Cổng trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào sáng 8 giờ sáng ngày 10-9

So với những ngày cao điểm vừa qua, số lượng phụ huynh và học sinh đến mua SGK giảm rõ rệt. Hiện nay, nhu cầu mua SGK của phụ huynh, học sinh chỉ còn tập trung ở một số đầu sách.

Ghi nhận tình hình mua SGK vào sáng 10-9 cho thấy, đội ngũ nhân viên NXBGDVN được tăng cường, hỗ trợ phụ huynh từ khâu đăng ký sách cần mua, lấy sách và thanh toán tiền sách, giúp phụ huynh giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Không còn tình trạng xếp hàng đông đúc tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM như những ngày qua

Chị Võ Như Ngọc (ngụ ở phường Chánh Hưng, TPHCM), cho biết, mấy ngày trước đã mua đủ bộ SGK cho con, hôm nay trở lại mua thêm bộ sách lớp 8 để gửi về quê cho cháu đang học tại Cà Mau. Nhờ số lượng người mua giảm và được nhân viên NXBGDVN hỗ trợ nên chị chỉ mất 10 phút đã mua được SGK.

Tương tự, chị Mỹ Lệ (ngụ ở phường Bình Trị Đông, TPHCM) đưa cả con trai đang học lớp 4 đi cùng vì lo sáng sớm đến mua vẫn phải chờ lâu. Đây là lần thứ ba chị đi mua SGK nhưng đến nay vẫn chưa mua đủ sách cho các con.

Phụ huynh và học sinh mua SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào sáng 10-9

"Con tôi còn thiếu 3 cuốn gồm Lịch sử và Địa lý, Tin học, Tiếng Việt tập 1. So với những lần trước phải xếp hàng đông đúc, sáng nay tôi mua sách dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều", phụ huynh này cho biết.

Phụ huynh kiểm tra lại bộ SGK vừa mua được

Bà Nguyễn Như Quỳnh, đại diện NXBGDVN cho biết, để giảm tình trạng ùn ứ và hỗ trợ phụ huynh, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân viên phục vụ từ 7 giờ sáng, sớm hơn một giờ so với trước đó. Hiện nay nguồn sách đang tiếp tục được đưa về.

Niềm vui của phụ huynh sau khi mua được SGK cho con vào sáng 10-9

"Phần lớn các đầu sách bảo đảm nguồn cung, song một số đầu sách vẫn còn thiếu cục bộ và đang được in bổ sung. Dự kiến đến ngày 20-9, các đầu sách còn thiếu sẽ được cung cấp đầy đủ cho phụ huynh, học sinh. Riêng đối với SGK lớp 10, NXBGDVN bố trí bàn hướng dẫn riêng để hỗ trợ phụ huynh lựa chọn sách theo đúng phân môn mà học sinh đăng ký", đại diện NXBGDVN thông tin.

SGK lớp 10 được bố trí bàn riêng hướng dẫn phụ huynh có nhu cầu tìm mua sách

Ngoài ra, phụ huynh có nhu cầu cũng được hướng dẫn đặt hàng trực tuyến. Phụ huynh có thể mua SGK qua các kênh trực tuyến của các đơn vị thuộc NXBGDVN tại hai địa chỉ dautuxuatbangiaoduc.vn hoặc phuongnamretail.vn.

Đại diện NXBGDVN khuyến cáo, đối với những phụ huynh đã đăng ký mua sách tại trường nhưng chưa nhận đủ, nên tiếp tục chờ nhà trường cập nhật nguồn cung để tránh mua trùng. Trong thời gian chưa có sách bản in, học sinh có thể sử dụng bản PDF và khai thác học liệu điện tử miễn phí trên hệ thống của NXBGDVN tại taphuan.nxbgd.vn.

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