Tăng cường bảo đảm an toàn trường học sau vụ việc tại Trường THCS-THPT Thạnh An

Tối 7-9, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về vụ việc học sinh gây thương tích cho bạn học xảy ra tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TPHCM), đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ảnh cắt từ clip vụ việc học sinh gây thương tích bạn học tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TPHCM)

Vụ việc xảy ra vào ngày 4-9, trước giờ vào học, một học sinh khối 7 Trường THCS-THPT Thạnh An sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Trước đó, học sinh này thuộc diện được nhà trường quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về giáo dục. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang phối hợp đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe, tâm lý để có kết luận chính thức.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà trường đã kịp thời can thiệp, kiểm soát tình huống; tổ chức sơ cứu và đưa các học sinh bị thương đến cơ sở y tế, đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh An và các lực lượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin cập nhật đến ngày 6-9 cho biết, sức khỏe các học sinh bị thương cơ bản ổn định, trong đó một học sinh đã xuất viện, các học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan phải khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền trên cơ sở kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn, không né tránh trách nhiệm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Nhà trường tiếp tục cử cán bộ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chủ động phối hợp với cơ sở y tế và gia đình để hỗ trợ ổn định tâm lý đối với học sinh bị thương, học sinh trực tiếp chứng kiến và học sinh chịu tác động tâm lý từ vụ việc. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn hướng dẫn bài tập cho học sinh, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn trong thời gian điều trị bệnh với ưu tiên cao nhất là sức khỏe, an toàn và sự ổn định tâm lý của học sinh.

Song song với việc xử lý vụ việc, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nguy cơ mất an toàn trong trường học.

Học sinh một trường THCS tại TPHCM tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ảnh minh họa

Cụ thể, tất cả trường học rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực, giám sát tại cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, khu vực khuất tầm quan sát và các thời điểm dễ phát sinh xung đột; thực hiện biện pháp phù hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường.

Trường học cần phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Tổ tư vấn học đường và công tác xã hội trong việc nhận diện sớm những thay đổi về cảm xúc, hành vi, quan hệ bạn bè của học sinh; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với gia đình và kết nối cơ sở y tế, đơn vị chuyên môn khi cần thiết; bảo đảm việc tiếp cận học sinh trên nguyên tắc tôn trọng, bảo mật, không định kiến, không kỳ thị và không làm gia tăng tổn thương.

Chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong trường học.

Tới đây, trong hai ngày 11 và 18-9, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức tập huấn công tác truyền thông giáo dục, tư vấn học đường và công tác xã hội dành cho lãnh đạo và giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao năng lực nhận diện sớm, hỗ trợ tâm lý ban đầu, phối hợp xử lý tình huống và kết nối dịch vụ chuyên môn cho đội ngũ trực tiếp thực hiện tại cơ sở.

Tin liên quan Công an TPHCM thông tin vụ nam sinh tấn công làm bị thương 5 học sinh ở xã Thạnh An

THU TÂM