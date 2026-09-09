Hà Nội: Từng bước chuyên nghiệp hóa việc tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú

Ngày 9-9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai...; có biện pháp khắc phục ngay để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm chính sách của thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Trọng tâm là yêu cầu từng xã, phường, cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại. Đồng thời từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Các nội dung trên được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy trước ngày 20-9.

Theo thông báo, những năm qua, Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục và đào tạo, chăm lo toàn diện cho sự phát triển của thế hệ trẻ.

Nhiều chính sách nhân văn, vượt trội được ban hành và triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026.

Suất cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã ngày 7-9 bị phản ánh không tương xứng với mức kinh phí 40.000 đồng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Tuy nhiên, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội trong những ngày đầu năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn thành phố còn bộc lộ một số bất cập.

Trong đó, có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; việc vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ; hoạt động kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức. Việc ứng dụng công nghệ, như ứng dụng HanoiCheck, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

NGUYỄN HƯỞNG