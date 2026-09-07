Sở GD-ĐT TPHCM: Xem xét tiếp nhận học sinh THCS-THPT Hoa Sen vào trường công nếu đủ điều kiện

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc tiếp nhận học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen, cơ sở 2 vào các trường công lập sẽ được thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế

Chiều 7-9, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông tin về tiến độ và các phương án giải quyết nguyện vọng chuyển trường đối với học sinh Trường THCS- THPT Hoa Sen, cơ sở 2.

Theo Sở GD-ĐT TP, nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường, ngày 3-9 vừa qua, Sở GD-ĐT đã làm việc với các cơ sở giáo dục ngoài công lập đủ điều kiện tiếp nhận học sinh để triển khai và hướng dẫn quy trình tiếp nhận học sinh. Với tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng phụ huynh và học sinh, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập đã cam kết tiếp nhận và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực.

Qua rà soát đến thời điểm ngày 7-9, ghi nhận 122 học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen, cơ sở 2 đã được các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp nhận.

Khoảng 700 học sinh cơ sở 2 Trường THCS-THPT Hoa Sen phải chuyển trường sau khi cơ sở này bị đình chỉ mọi hoạt động giáo dục

Riêng đối với học sinh có nguyện vọng chuyển sang các trường công lập, theo Sở GD-ĐT TP, trên cơ sở số liệu thống kê danh sách nguyện vọng theo đơn của phụ huynh học sinh khối 10, Sở GD-ĐT TP đã tham mưu UBND TP HCM cùng Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP xem xét phê duyệt chủ trương cho phép các trường phổ đối với những trường hợp học sinh đáp ứng đủ yêu cầu và tiêu chí tuyển sinh theo quy định. Việc tiếp nhận sẽ được thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.

"Sở GD-ĐT TP cam kết đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu và tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm sự việc"- thông cáo nêu rõ.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến nay có 5 đơn vị trường ngoài công lập công bố các mức hỗ trợ học phí cho học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen cơ sở 2 chuyển trường.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết việc tiếp nhận học sinh chuyển đến các trường THPT công lập chỉ áp dụng đối với học sinh có tên trong danh sách nguyện vọng do nhà trường cung cấp tại buổi làm việc với đoàn công tác và Công an Thành phố, ngày 31-8-2026. Các trường hợp phát sinh sau thời điểm trên không thuộc diện giải quyết chuyển vào trường THPT công lập; học sinh có nhu cầu chuyển trường chỉ được xem xét, giải quyết vào các trường THPT ngoài công lập theo quy định.

ĐẶNG TRINH