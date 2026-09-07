Nhiều góp ý về sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 của ngành giáo dục, Bộ GD-ĐT nêu sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin này nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều ý kiến cho rằng, sửa thì nên chú trọng giảm bớt kiến thức hàn lâm, tăng cường kỹ năng sống và thực hành cho học sinh. “Nên giảm tải chương trình cho học sinh cấp 1, đẩy mạnh giáo dục nhân cách, thể chất, kỹ năng sống cho các cháu hơn là các kiến thức hàn lâm chưa cần thiết”, nhiều ý kiến đề xuất.

Nhiều phụ huynh lo sửa đổi chương trình liên tục lại khiến phụ huynh tốn tiền mua sách mới, “hy vọng có chính sách tái sử dụng hợp lý”- nhiều ý kiến đề nghị.

Nhiều giáo viên mong muốn nếu sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa thì Bộ GD-ĐT cần lắng nghe góp ý từ các giáo viên đứng lớp trực tiếp, vì thực tế giảng dạy khác xa lý thuyết.

“Việc sửa và biên tập lại toàn bộ nội dung sách giáo khoa hệ phổ thông lần này nên làm thật cẩn thận, tính toán lâu dài nhằm đạt được kết quả cao nhất”, một số phụ huynh nêu ý kiến.

Sách giáo khoa lớp 7 của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Ngay sau khi nhận thông tin về Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới, nhà giáo Trần Trung Hiếu (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) đã gửi thư ngỏ tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Cho biết với tư cách một giáo viên phổ thông đã nhiều năm đứng lớp, ông tán thành việc “sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa đáp ứng với yêu cầu mới”. “Đó không chỉ là một chủ trương chuyên môn. Ở góc độ người trực tiếp dạy học, tôi mừng vì ngành giáo dục đã nhìn thẳng vào thực tế, biết lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và sẵn sàng điều chỉnh những gì chưa phù hợp”, nhà giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông, đã là sửa đổi đồng bộ thì không nên chỉ sửa sách giáo khoa, bởi sau 5 năm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo viên và học sinh đang gặp phải nhiều bất cập.

Từ thực tế đứng lớp, nhà giáo Trần Trung Hiếu đề nghị xem lại cách tổ chức các môn học tích hợp ở THCS. Đơn cử là tích hợp Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, không thể đòi hỏi một giáo viên Vật lý đồng thời có năng lực chuyên môn tương đương giáo viên Hóa học và Sinh học rồi đặt lên vai họ trách nhiệm dạy tốt cả ba phân môn. Hệ quả là tình trạng dạy lệch, dạy chắp vá, thậm chí có nơi giáo viên “né” những phần không thuộc chuyên môn sâu của mình.

Tương tự là Lịch sử và Địa lý. Hai môn học độc lập được ghép thành một môn chung, nhưng nội dung, cấu trúc sách giáo khoa vẫn cơ bản tách biệt. Muốn dạy tốt cả Lịch sử lẫn Địa lý cần một đội ngũ giáo viên vừa vững kiến thức lịch sử, vừa sâu kiến thức địa lý, lại đáp ứng đầy đủ yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ. Đây không phải bài toán đơn giản. “Nếu một mô hình tích hợp khiến giáo viên khó dạy, học sinh khó học và nhà trường khó bố trí nhân lực, thì cần đủ dũng khí để sửa”, thầy Trần Trung Hiếu nêu ý kiến.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: THU HẰNG

Ông cũng đề nghị cần đánh giá nghiêm túc hai nội dung ở THPT: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục địa phương. Hiện thời lượng dành cho nội dung này là 4 tiết/tuần nhưng nội dung chưa đủ hấp dẫn, phương pháp tổ chức còn hình thức, đánh giá chưa rõ ràng, học sinh học đối phó và giáo viên dạy đối phó. Ông cho rằng, không nên có những tiết học tồn tại chủ yếu vì chương trình quy định phải có.

Bên cạnh đó, việc phân hóa, lựa chọn tổ hợp môn ở lớp 10 cần được nhìn lại từ thực tế vùng miền. Học sinh đôi khi không được chọn môn theo năng lực, sở thích hay định hướng nghề nghiệp mà phải chọn theo thực tế: “trường có giáo viên dạy môn nào?” Đó là một nghịch lý cần được tháo gỡ.

Nhà giáo Trần Trung Hiếu cũng đề nghị cân nhắc khôi phục đúng vị trí của tiết chào cờ và sinh hoạt lớp. Bởi, trong bối cảnh mạng xã hội đang tác động mạnh đến nhận thức, hành vi và cách ứng xử của học sinh, nhà trường càng cần không gian chính thức để giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, thái độ học tập, cách ứng xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè.

“Sau 5 năm, đã đến lúc tổng kết Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng dữ liệu, bằng thực tiễn lớp học và bằng tiếng nói của chính những người đang thực hiện chương trình mỗi ngày. Một quyết định sửa đổi chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi đến tận lớp học”, thầy Hiếu nêu quan điểm.

Phân tích của nhà giáo Trần Trung Hiếu nhận được sự đồng tình của không ít chuyên gia, giáo viên và phụ huynh.

Trước đó, ngày 27-8, Bộ GD-ĐT, chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

LÂM NGUYÊN