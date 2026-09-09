Tối 9-9, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết Trung ương và địa phương đang tích cực xử lý, phấn đấu đến ngày 15-9 sẽ có đầy đủ sách giáo khoa của năm học mới cho học sinh.

Họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức vào chiều 9-9

Chiều 9-9, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, toàn TP Huế còn 21% học sinh chưa có sách giáo khoa cho năm học mới

Tình trạng thiếu sách giáo khoa diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó lớp 12 thiếu nhiều nhất.

Sở GD-ĐT TP Huế đang liên hệ với Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách cung ứng sau khi lựa chọn được nhà thầu.

Ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Huế, giải thích nguyên nhân khiến 21% học sinh tại địa phương này thiếu sách giáo khoa cho năm học mới

Hiện ngành giáo dục TP Huế yêu cầu các trường học tổ chức dạy và học bình thường. Đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.



Theo ông Thành, việc cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố kể từ năm học 2026-2027 theo nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND TP Huế.

Sở GD-ĐT TP Huế đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức triển khai, rà soát, thống kê số liệu nhu cầu để triển khai tổ chức đấu thầu. Tổng nhu cầu thống kê toàn thành phố trong đợt đầu, cho thấy số lượng đăng ký mua sách có kinh phí lên đến 28,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến ngày 25-8 (thời điểm sắp bước vào năm học mới), Sở GD-ĐT TP Huế thực hiện thêm 1 đợt rà soát, thống kê số liệu cụ thể, cho thấy nhu cầu có giảm xuống (kinh phí mua khoảng 12,3 tỷ đồng), do nhiều phụ huynh có điều kiện đã chủ động mua sắm sách giáo khoa cho con em.

Sau đó, Sở GD-ĐT thực hiện quy trình đấu thầu, tuy nhiên đợt đấu thầu lần thứ nhất theo kế hoạch dự kiến diễn ra vào ngày 29-8 nhưng không có đơn vị cung cấp sách giáo khoa nào tham gia.

Liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa, tối 9-9, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Trung ương và địa phương đang tích cực xử lý, phấn đấu đến ngày 15-9 sẽ có đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh.

VĂN THẮNG