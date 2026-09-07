Cầu Thủ Thiêm 4 mở không gian phát triển đô thị Thủ Thiêm

Điểm nổi bật là cầu phụ dành riêng cho người đi bộ, được thiết kế độc lập, nằm bên dưới và đan cài với cầu chính. Phần vòm cầu gồm 4 nhịp sóng, lấy cảm hứng từ hiện tượng bán nhật triều trên sông Sài Gòn, tạo nên hình ảnh kiến trúc vừa hiện đại vừa gắn với đặc trưng tự nhiên của thành phố.

Chiều 7-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, phương án đoạt giải nhất cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 (mã số TT42), do liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (TECCO1) - Công ty TNHH T.Y.Lin International Engineering Consulting (T.Y.Lin) - Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) thực hiện.

Ngoài cầu chính còn có cầu phụ dành riêng cho người đi bộ

Điểm nổi bật của phương án là cầu phụ dành riêng cho người đi bộ, được thiết kế độc lập, nằm bên dưới và đan cài với cầu chính. Phần vòm cầu gồm 4 nhịp sóng, lấy cảm hứng từ hiện tượng bán nhật triều trên sông Sài Gòn, tạo nên hình ảnh kiến trúc vừa hiện đại vừa gắn với đặc trưng tự nhiên của thành phố.

Với vai trò kết nối hai cực tăng trưởng Đông - Nam, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thương mại, dịch vụ, logistics và quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế tại Thủ Thiêm.

Cầu gồm 4 nhịp sóng, lấy cảm hứng từ hiện tượng bán nhật triều trên sông Sài Gòn

Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng trở thành một mắt xích chiến lược trong mạng lưới giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TPHCM, đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng. Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Đông - Nam thành phố.

Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Ban Giao thông

Cầu Thủ Thiêm 4 được định hướng tạo thêm một trục kết nối quan trọng giữa Thủ Thiêm và khu Nam Sài Gòn. Tuyến cầu dự kiến nối đường Nguyễn Cơ Thạch với khu vực quận 7 trước đây, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Bắc - Nam và giảm áp lực cho các tuyến đường qua trung tâm hiện hữu.

Ảnh: Ban Giao thông

Đáng chú ý, khu vực giao giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Nguyễn Cơ Thạch được định hướng trở thành một trong những không gian trung tâm quan trọng của Thủ Thiêm, nơi hình thành các công trình điểm nhấn, góp phần tạo diện mạo mới cho khu đô thị và đường chân trời phía Đông sông Sài Gòn.

Ảnh: Ban Giao thông

Ảnh: Ban Giao thông

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