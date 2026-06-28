Hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán bị xử phạt

Phần lớn các doanh nghiệp bị xử phạt do chưa minh bạch thông tin hoặc tự ý thay đổi kế hoạch sử dụng dòng tiền từ các đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu mà không thông qua nhà đầu tư đúng quy định.

Trong tháng 6-2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến công bố thông tin, sử dụng vốn huy động từ phát hành chứng khoán và trái phiếu không đúng quy định.

Đáng chú ý, CTCP DICERA Holdings (mã chứng khoán DC4) là đơn vị bị xử phạt với số tiền lớn nhất, tổng cộng 507,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị xác định có nhiều vi phạm như: không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều nghị quyết HĐQT liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024; công bố không đầy đủ các giao dịch với bên liên quan trong báo cáo quản trị năm 2024 và 2025; thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) bị xử phạt tổng cộng 242,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin; không báo cáo đối với các thông tin thuộc diện phải báo cáo và công bố thông tin không đầy đủ.

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bị phạt 175 triệu đồng do sử dụng hơn 10,1 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành riêng lẻ lô trái phiếu NRCCH2125001 không đúng phương án đã công bố với nhà đầu tư. Ngoài xử phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc thu hồi chứng khoán đã phát hành và hoàn trả tiền mua cho nhà đầu tư nếu có yêu cầu, kèm phần lãi phát sinh theo quy định.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) cũng bị xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được HĐQT thông qua và nội dung đã công bố cho nhà đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thu hồi trái phiếu đã phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư theo quy định.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thay đổi tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán riêng lẻ không đúng thời hạn….

Ở nhóm cá nhân, ông Bùi Minh Tuấn và ông Lê Duy Hiệp cùng bị xử phạt 77,5 triệu đồng/người do đồng thời giữ vị trí thành viên HĐQT hoặc HĐTV tại quá 5 doanh nghiệp, vượt giới hạn theo quy định. Cả hai cá nhân này đều từng hoặc đang đảm nhiệm vị trí quản trị tại Công ty Cổ phần Vinaprint (VPR)…

NHUNG NGUYỄN