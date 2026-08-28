Hàng loạt trường học ở TPHCM thay đổi sau sắp xếp

Trước thềm năm học 2026-2027, mạng lưới trường học tại nhiều địa phương ở TPHCM đang được tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và đội ngũ. Xã Xuyên Mộc giảm từ 9 xuống còn 5 trường, xã Xuân Sơn từ 9 xuống 6 trường, phường Tân Phước và phường Rạch Dừa thành lập nhiều trường mới trên cơ sở sáp nhập các trường hiện hữu.

Phường Rạch Dừa trao quyết định thành lập các đơn vị trường học và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Phường Rạch Dừa thành lập 2 trường mầm non

Chiều 28-8, UBND phường Rạch Dừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường học và bổ nhiệm viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Cụ thể, Trường Mầm non Ánh Sao được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Ánh Sao và Trường Mầm non Hoa Sen. Trụ sở trường đặt tại số 3 đường Biệt Chính, phân hiệu tại Lô E4-4 Trung tâm Đô thị Chí Linh.

Phường Rạch Dừa thành lập 2 trường mầm non trên cơ sở sáp nhập các trường hiện hữu.

Trường Mầm non Rạch Dừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Rạch Dừa và Trường Mầm non Họa Mi. Trụ sở đặt tại số 19/2 đường Nơ Trang Long, phân hiệu tại số 37 Trương Hán Siêu.

Bà Huỳnh Thị Lệ Thùy (SN 1985, Hiệu trưởng Trường MN Ánh Sao (trước sắp xếp) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường MN Ánh Sao (sau sáp nhập). Bà Lương Thị Phương Thu (SN 1988), Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường MN Rạch Dừa.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa yêu cầu các cơ sở giáo dục nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường. Các trường cần xác định chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh là nhiệm vụ trung tâm, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em, học sinh. Đặc biệt không để việc sắp xếp tổ chức làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Xã Xuyên Mộc giảm 4 đầu mối trường học

UBND xã Xuyên Mộc cũng vừa công bố Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo đề án, số trường học của xã Xuyên Mộc giảm từ 9 xuống còn 5 trường. Hai trường được giữ nguyên là Trường Tiểu học Xuyên Mộc và Trường Mầm non Xuyên Mộc.

Ở bậc THCS, Trường THCS Xuyên Mộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Bông Trang, Trường THCS Bưng Riềng và Trường THCS Xuyên Mộc.

Trường Tiểu học Bưng Riềng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Bông Trang và Trường Tiểu học Bưng Riềng. Tương tự, Trường Mầm non Bưng Riềng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Bông Trang và Trường Mầm non Bưng Riềng.

Sau sắp xếp, xã Xuyên Mộc còn 5 cơ sở giáo dục.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường học, xã Xuyên Mộc cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các trường sau sắp xếp.

Theo đó, ông Hoàng Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Bưng Riềng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Xuyên Mộc.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bưng Riềng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bưng Riềng.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Trang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Bưng Riềng.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Bửu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuyên Mộc; ông Phan Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Bông Trang; ông Đặng Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bưng Riềng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuyên Mộc.

Bà Hoàng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bưng Riềng và bà Nguyễn Thị Hoài Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Trang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bưng Riềng.

Bà Phạm Thị Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bưng Riềng và bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bưng Riềng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bưng Riềng.

Bà Chu Thị Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục là chủ trương lớn, nhằm tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế, tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Do đó, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị trường học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ và đồng thuận trong quá trình thực hiện; nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, hiệu quả, quyền lợi của học sinh được bảo đảm.

Phường Tân Phước hình thành các trường liên cấp

Tại phường Tân Phước, Trường Mầm non Tân Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tân Phước và Trường Mầm non Phước Hòa. Bà Trần Thị Kim được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; bà Khuất Thị Thanh Huyền và bà Lữ Thị Tuyết được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Tân Phước và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định. Ông Mai Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; bà Bùi Lam Thanh và bà Lê Minh Quỳnh Dao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Sau sắp xếp, xã Tân Phước hình thành các trường liên cấp.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Phước Hòa, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Nguyễn Minh Quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Tiên Sa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, các trường tiếp tục duy trì hoạt động tại các cơ sở trường học hiện có, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác dạy và học. Việc tổ chức hoạt động tại các cơ sở được thực hiện theo hướng hạn chế tối đa sự xáo trộn, tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong quá trình chuyển sang mô hình tổ chức mới.

Xã Xuân Sơn còn 6 trường

Trong ngày 28-8, xã Xuân Sơn cũng công bố các quyết định thành lập trường và bổ nhiệm cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Theo đó, địa phương thực hiện sáp nhập Trường Mầm non Tuổi Thơ với Trường Mầm non Vành Khuyên lấy tên là Trường mầm non Vành Khuyên; sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng với Trường Tiểu học Lê Văn Tám lấy tên là Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Sáp nhập Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Lý Thường Kiệt lấy tên là Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Có 3 trường tiếp tục giữ nguyên tổ chức gồm: Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực, Trường Mầm non Hoa Sen và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Xã Xuân Sơn giảm 3 đầu mối trường học sau sắp xếp.

Sau sắp xếp, số lượng trường học trên địa bàn xã Xuân Sơn giảm từ 9 trường xuống còn 6 trường, góp phần tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong các cơ sở giáo dục.

Bà Trần Thị Mi Ly giữ chức Hiệu trưởng Trường mầm non Vành Khuyên; Ông Đặng Văn Hòa, giữ chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám; Ông Lê Thanh Kính giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập trường lớp là bước đầu nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả. Thời gian tới, các trường cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thuận; chủ động khắc phục những khó khăn, phát sinh sau sáp nhập, tạo điều kiện tốt nhất cho năm học 2026-2027.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các trường bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ dạy, học; đồng thời tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với tình hình thực tế, ổn định tư tưởng và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đặc biệt, lãnh đạo xã đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng chung sức xây dựng môi trường giáo dục ổn định, kỷ cương, trách nhiệm, vì quyền lợi và sự phát triển của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã.

KHÁNH CHI