Phường Chánh Hưng khởi công xây trường mầm non hơn 150 tỷ đồng

Đồng chí Dương Anh Đức (thứ 5 từ trái vào) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Mầm non Chánh Hưng. ẢnhL QUANG HUY

Dự lễ có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng; Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng.

Báo cáo tại lễ khởi công xây mới Trường Mầm non Chánh Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng Vương Chí Hùng cho biết, dự án có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 64,11 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách công. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.017 m², tổng diện tích sàn xây dựng gần 4.500 m², gồm 1 trệt 3 lầu, quy mô 26 nhóm lớp đầy đủ các phòng chức năng.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trường Mầm non Chánh Hưng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của bậc học mầm non, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn. Công trình cũng góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho trẻ em, trong đó có chỉ tiêu tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

UBND phường Chánh Hưng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu đưa công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà thi đấu Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Dương Anh Đức kiểm tra thiết bị tập luyện. Ảnh: QUANG HUY

Sáng cùng ngày, phường Chánh Hưng tổ chức lễ khánh thành Nhà thi đấu Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, có tổng mức đầu tư gần 109 tỷ đồng. Đây là công trình do được xây dựng từ rất lâu nên cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng và không đủ diện tích theo tiêu chuẩn để tổ chức tập luyện, thi đấu các bộ môn TD-TT trong nhà. Bên cạnh đó nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TPHCM, việc xây dựng mở rộng Nhà thi đấu đúng tiêu chuẩn, góp phần phục vụ đại hội thành công.

QUANG HUY