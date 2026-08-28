Gia Lai: Binh đoàn 15 giúp trường nội trú vùng biên kịp phục vụ năm học mới

Clip: Binh đoàn 15 giúp trường nội trú vùng biên kịp phục vụ năm học mới

Cán bộ, chiến sĩ sắp xếp bàn ghế. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngay trong ngày ra quân, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 huy động khoảng 115 cán bộ, chiến sĩ, người lao động dọn dẹp vôi vữa thừa tại các dãy nhà, lau chùi phòng học, vệ sinh khuôn viên và sắp xếp bàn ghế. Đại tá Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trực tiếp chỉ đạo, điều phối lực lượng triển khai các phần việc hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia chở vôi vữa thừa ra khỏi các dãy nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo Đại tá Lê Đức Toàn, việc cử lực lượng tham gia nhằm chung tay hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa trường vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Thời gian tới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 tiếp tục cử lực lượng phối hợp các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm trường sẵn sàng phục vụ năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ lau chùi cửa kính. Ảnh: HỮU PHÚC

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Ia Púch là một trong 7 trường được tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng tại 7 xã biên giới. Hiện trường đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào phục vụ dạy học. Ngôi trường nổi bật giữa vùng biên với gam màu vàng rực rỡ, các dãy nhà kiên cố và hệ thống bàn ghế đã được lắp đặt. Trên công trình, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục để kịp phục vụ năm học mới.

Thu dọn chất thải để di chuyển ra khỏi các dãy nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Trường nội trú Ia Púch nổi bật giữa vùng biên. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC