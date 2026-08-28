Tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư giáo dục và đào tạo

Sáng 28-8, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố (ITPC) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tổ chức vào sáng 28-8

Hội nghị đối thoại thu hút hơn 350 người là đại diện doanh nghiệp, thành viên các hiệp hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham dự.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, hoạt động đối thoại nhằm tạo diễn đàn cho các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Qua đó, các sở, ban, ngành sẽ giải đáp, khai thông điểm nghẽn, đồng thời tiếp tục tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, khẳng định, hoạt động đối thoại nhằm tạo diễn đàn cho các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Phong Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Happy English, nêu thực tế, hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận tín dụng do hạn chế về tài sản bảo đảm, lịch sử tài chính và quy mô dòng tiền.

"Doanh nghiệp cần vốn để phát triển, nhưng quy mô phải đủ lớn mới đáp ứng các tiêu chuẩn tín dụng. Tương tự, việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp giảm chi phí vận hành, song doanh nghiệp nhỏ thường thiếu nguồn lực, dẫn đến khó tiếp cận các chương trình hỗ trợ", ông Nguyễn Phong Thiên cho hay.

Ông Nguyễn Phong Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Happy English, chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ thực tế đó, đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Happy English kiến nghị cơ quan quản lý có cơ chế hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các quỹ bảo lãnh tín dụng, ngân hàng, tổ chức tín dụng; đồng thời xây dựng đầu mối hỗ trợ thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp lý, thủ tục, chính sách hỗ trợ.

Đại diện doanh nghiệp, thành viên các hiệp hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục tham dự hội nghị đối thoại

Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp chia sẻ khó khăn về tuyển dụng giáo viên, thủ tục hành chính trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, điều kiện về liên kết giáo dục trong trường học, cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số...

Giải đáp băn khoăn của các doanh nghiệp, ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM) cho rằng, tới đây khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, TPHCM sẽ từng bước tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về quy hoạch đất đai, các chính sách đầu tư cho giáo dục.

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM) Tống Phước Lộc giải đáp băn khoăn của các doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Tới đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ làm đầu mối tiếp nhận phản ánh của các doanh nghiệp để phối hợp cùng các sở, ban, ngành tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế xin - cho; chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo sự công bằng cho tất cả trẻ em trên toàn địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ làm đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh của các doanh nghiệp

Cùng với đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tăng cường các hoạt động đối thoại chuyên đề nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

THU TÂM