Hàng hóa phục vụ Tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả tăng nhẹ

Giá các loại hải sản tại cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) ở mức ổn định. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo khảo sát tại Hà Nội, đến nay lượng hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 khá dồi dào, giá cả ổn định. Nhu cầu nhóm hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, đường, bánh kẹo, đồ uống... tăng khoảng 20%-30% so với ngày thường.

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, giá thịt heo phổ biến đều đã điều chỉnh tăng từ 10.000 đến 30.000 đồng/kg (tùy từng loại thịt) so với trước đó. Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Ngọc Hồi (TP Hà Nội) cho biết, thịt heo sấn - mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn, hiện được bán với giá khoảng 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với trước. Theo chị Hà, mức tăng này là “bất đắc dĩ” trong bối cảnh giá heo hơi liên tục đi lên, chi phí đầu vào ngày càng cao và do nguồn cung bị ảnh hưởng sau đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua.

Ghi nhận tại chợ Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) trong ngày 30-1, giá thịt heo đã tăng thêm 20.000-30.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 1 tháng. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, nhận định, với số lượng khoảng 4 triệu con heo thịt và 42 triệu con gia cầm, Đồng Nai đủ khả năng cung ứng ổn định cho thị trường miền Nam dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng với thịt heo, một số mặt hàng nông sản cũng ghi nhận biến động giá. Trong đó, giá ớt tươi có thời điểm tăng lên mức 160.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với trước đó chỉ 40.000-60.000 đồng/kg. Một số tiểu thương lý giải, giá ớt cao là do nhu cầu sử dụng gia vị làm từ ớt tăng mạnh dịp cuối năm.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các mặt hàng rau, hoa dịp tết cung cấp chủ yếu cho TPHCM và các tỉnh miền Trung, miền Tây. Để chuẩn bị cho thị trường, các nhà vườn đã xuống giống trồng khoảng 4.000ha hoa các loại, sản lượng ước đạt 1,6 tỷ cành, tập trung ở khu vực Đà Lạt và phụ cận. Hiện giá một số loại hoa đã nhích dần so với ngày thường.

Thời điểm cận Tết Bính Ngọ 2026, giá nhiều mặt hàng hải sản tại khu vực Phan Thiết, Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) hiện vẫn giữ ở mức ổn định, thậm chí thấp hơn so với mùa hè 2025 - giai đoạn cao điểm du lịch. Đại diện một đơn vị thu mua hải sản cho biết, đây đang là mùa thấp điểm nên nguồn hàng nuôi trồng như tôm hùm, cá mú, cá bớp khá dồi dào. Do đặc thù hải sản tươi sống khó bảo quản, không thể dự trữ dài ngày, nên giá bán trong dịp tết phụ thuộc lớn vào nguồn cung thực tế và nhu cầu thị trường từng thời điểm.

Trong khi đó, tại khu vực ĐBSCL, từ đầu năm 2026 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng tại đây tăng mạnh. Với điều kiện thời tiết thuận lợi và giá bán ở mức cao, nông dân kỳ vọng vụ tôm chính trong năm sẽ mang lại lợi nhuận khá. Ông Huỳnh Phú Cường (đại lý thu mua tôm nguyên liệu chuyên cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu khu vực Cà Mau) cho biết, với giá tôm nguyên liệu hiện tại, người nuôi có lợi nhuận khá cao.

Theo ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá một số mặt hàng chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 có xu hướng tăng nhẹ nhưng không có biến động bất thường trên diện rộng. Để giữ vững ổn định thị trường, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết.

