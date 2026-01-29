Bảo đảm an toàn thực phẩm, giá cả ổn định, không để ùn ứ rác thải dịp tết

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm soát an toàn thực phẩm và giá cả; không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường và hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không để ùn ứ rác thải dịp tết. Ảnh minh họa

Ngày 29-1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã ký chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đời sống người dân cả nước.

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị và địa phương bảo đảm nguồn cung lương thực - thực phẩm, theo dõi sát cung - cầu thị trường, phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá trong dịp trước, trong và sau tết. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được tăng cường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với thời tiết - thiên tai, Bộ trưởng Trần Đức Thắng yêu cầu tăng cường dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng nguy hiểm như rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn; tổ chức trực ban, sẵn sàng phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Đối với khu vực ven biển, bộ chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt hoạt động tàu cá, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết.

Trong lĩnh vực thủy lợi, các đơn vị được giao vận hành an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, thực hiện đúng lịch xả nước, lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026, chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp; tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong dịp tết.

Về môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu vận hành liên tục các hệ thống xử lý chất thải, không để xảy ra ùn ứ rác thải tại đô thị, khu dân cư, khu thương mại, đồng thời theo dõi, giám sát và có phương án kịp thời ứng phó ô nhiễm không khí, sự cố môi trường trong dịp tết.

PHÚC VĂN