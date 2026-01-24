Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới hội tụ đủ tâm, tầm, tài; đã đúc kết được ý chí, trí tuệ và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào một văn kiện lịch sử: Nghị quyết Đại hội XIV!

Đại hội đã khẳng định thông điệp về một Việt Nam tự cường, đổi mới và hành động, đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cháy bỏng về một quốc gia hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng rõ nét qua năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng trước những biến động khó lường của thời cuộc. Đảng ta đã chèo lái con thuyền đất nước vượt qua những "giông bão", giữ vững ổn định vĩ mô và tạo tiền đề vững chắc cho bước chuyển mình lịch sử.

Tại Đại hội XIV, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã đúc kết 5 bài học kinh nghiệm quý báu qua 40 năm Đổi mới. Đó không chỉ là sự kế thừa mà còn là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khẳng định tính đúng đắn của con đường đã chọn và nêu bật những nội dung cốt lõi, định hướng tầm nhìn chiến lược phù hợp với bối cảnh thời đại.

Một trong những điểm mới nhất, tạo niềm tin lớn nhất tại Đại hội lần này chính là tính cách mạng trong hành động. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không dừng lại ở những định hướng mà được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết - một "mắt xích" được coi là khâu đột phá then chốt để khắc phục triệt để tình trạng trì trệ trong thực thi nhiệm vụ.

Với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đảng ta xác định 3 đột phá chiến lược và 8 nội dung xuyên suốt để triển khai các quyết sách chiến lược.

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được định hình rõ nét: Khát vọng lớn nhưng mỗi bước đi đều phải vững chắc, được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế số.

Trong lộ trình đó, quan điểm "Dân là gốc" tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Mọi quyết sách của Đảng đều hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm. Sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân chính là thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp.

Thành công của Đại hội XIV đã tạo nên một khí thế mới, tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các tổ chức và hãng thông tấn quốc tế cũng đã dành những bình luận sắc sảo, đánh giá cao sự ổn định chính trị và thông điệp về một Việt Nam sẵn sàng vươn mình, tham gia ngày càng sâu, có vai trò ngày càng quan trọng, trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, như lời chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng: Thành công của Đại hội mới là bước đầu, khâu then chốt lúc này chính là tổ chức thực hiện. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thấm nhuần phương châm hành động: "Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng". Phải biến những con số, những kế hoạch trên giấy thành cơm ăn, áo mặc, thành trường học, bệnh viện và sự phồn vinh cho mỗi gia đình, mỗi địa phương.

Từ TPHCM - nơi luôn đi đầu trong các phong trào đổi mới sáng tạo - tinh thần Đại hội XIV của Đảng đang cổ vũ chúng ta bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với ý chí, sự chung sức đồng lòng và quyết tâm hành động mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và hiện thực hóa khát vọng 2045 bằng những bước đi vững chắc, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

