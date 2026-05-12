Hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 12-5, sau phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp, thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI (405 vị) gồm: người đứng đầu tổ chức thành viên là 62 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố 34 vị; 293 vị là cá nhân tiêu biểu (gồm trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực là 96; công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đặc khu 18; đại diện các dân tộc thiểu số là 53 - cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số; đại diện chức sắc các tôn giáo là 53 - cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ; đại diện các thành phần kinh tế là 55; người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 18); cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 vị.

Đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 12-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Về cơ cấu kết hợp, người ngoài Đảng là 201 vị, nữ là 93, dân tộc thiểu số là 105, tôn giáo là 78, tỷ lệ đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Trình độ đại học trở lên là 316 vị.

Về độ tuổi, từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), trong đó tái cử là 309 vị (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

Ngay sau đó đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI lần thứ nhất để hiệp thương các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Sáng mai 13-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc.

LÂM NGUYÊN - ĐỖ TRUNG