Hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn giai đoạn 2026-2030

Ngày 17-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định 1091/QĐ-TTg phê duyệt đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026-2030.

Sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Mục tiêu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước, đáp ứng đồng thời các yêu cầu như tổng doanh thu của năm đạt từ 1 tỷ USD trở lên, doanh nghiệp có tối thiểu 1 bằng sáng chế được cấp bởi 1 trong 5 cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới…

Đề án cũng đặt mục tiêu triển khai và đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, kết nối quốc tế dung lượng lớn, tốc độ cao, trong đó có tối thiểu 1 tuyến cáp quang biển do Việt Nam làm chủ đầu tư; phát triển nhanh mạng 5G, phấn đấu phủ sóng 99% dân số.

Các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn sẽ làm chủ, phát triển và thương mại hóa một số công nghệ chiến lược then chốt, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm chủ quyền công nghệ.

Đề án cũng đặt mục tiêu Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; phát triển tối thiểu 6 hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu của Việt Nam phục vụ các bài toán thiết yếu của người dân và xã hội…

LÂM NGUYÊN