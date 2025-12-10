Hỗ trợ hàng trăm người dân sau thiên tai ở Đà Nẵng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai chiều 10-12, có 627 người dân nhận hỗ trợ của tổ chức Plan International Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Trao các vật phẩm, thiết bị hỗ trợ cho người dân, gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở Đà Nẵng, ngày 10-12. Ảnh: Bộ NN-MT cung cấp

Ngày 10-12, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tổ chức Plan International Việt Nam, vừa triển khai khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 12 và bão số 13 tại TP Đà Nẵng. Khoản viện trợ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tháng 11-2025.

Theo đó, khoản hỗ trợ này được trao cho 627 người dân ở các xã Gò Nổi và Thượng Đức (TP Đà Nẵng), bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ, người khuyết tật và các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Các hạng mục hỗ trợ gồm: 5 triệu đồng/hộ tiền mặt cho 230 hộ gia đình; 1,5 triệu đồng/người cho 106 phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc phụ nữ khuyết tật, mắc bệnh mạn tính, các bộ đồ dùng gia đình và gói vệ sinh phụ nữ cho 230 hộ.

Người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng thiên tai đến nhận các khoản hỗ trợ của Plan International Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, đây là lần đầu tiên Plan International Việt Nam triển khai hoạt động cứu trợ tại TP Đà Nẵng. Mặc dù chưa phải vùng dự án của tổ chức này, song Đà Nẵng được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng cho hợp tác dài hạn, nhờ sự phối hợp nhanh chóng, minh bạch và trách nhiệm từ chính quyền địa phương, góp phần quan trọng vào hiệu quả của chương trình hỗ trợ lần này.

Các bà mẹ mang thai đến nhận khoản hỗ trợ

Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai cũng cho biết, cứu trợ khẩn cấp là một trong những ưu tiên của Plan International Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, việc Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp ngay trong giai đoạn đầu đã giúp người dân thêm điều kiện để khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống.

Plan International Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng giới (theo thông tin giới thiệu công khai trên website của tổ chức).

