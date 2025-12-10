TPHCM làm tốt vai trò đầu tàu, tạo điều kiện giải quyết những vấn đề dân sinh

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng và cả nước; đồng thời tạo điều kiện giải quyết rốt ráo, dứt điểm các vấn đề dân sinh.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 10-12, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, bao trùm các lĩnh vực trụ cột như phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã, cùng các chính sách về an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo hướng đổi mới, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Các câu hỏi được đặt ra xoay quanh những nội dung đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân: tiến độ các dự án trọng điểm; kết quả triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; phát triển nhà ở xã hội; giảm ùn tắc giao thông; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện môi trường sống…

Qua phiên chất vấn, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM và các cơ quan liên quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; bảo đảm tinh thần “nói đi đôi với làm”, sớm biến các nghị quyết và cam kết tại nghị trường thành kết quả cụ thể trong thực tế.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu làm rõ thêm những nội dung đại biểu quan tâm, nhấn mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Đồng chí cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới, đặt nền tảng cho chặng đường 5 năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM chia sẻ, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ và cả nước; đồng thời tạo điều kiện giải quyết từng bước những vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng kỷ niệm chương cho nguyên lãnh đạo HĐND TPHCM các khoá. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phố, các sở - ban - ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai các nghị quyết đã được thông qua; xác định rõ tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu.

Trong đó lưu ý đến việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng tốc chuyển đổi số; chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, nhà ở, việc làm, thu nhập, phúc lợi nhân dân; xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết.

“Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa cử tri với chính quyền, lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tích cực vận động người dân đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn, thách thức”, Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM cho 50 cá nhân Tại kỳ họp, UBND TPHCM đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM cho 50 cá nhân là nguyên đại biểu HĐND TPHCM khóa IX và lãnh đạo HĐND TPHCM các khóa, nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH