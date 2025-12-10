Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu chấm dứt tình trạng "đụng việc là xin ý kiến"

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ, công chức thành phố phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm, chấm dứt tình trạng đụng đến việc là xin ý kiến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, sáng 10-12, trao đổi thêm với đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ kỳ vọng về tinh thần làm việc chủ động nghĩ, biết làm của đội ngũ cán bộ thành phố.

Đồng chí yêu cầu không để tình trạng đụng đến việc là… xin ý kiến, hỏi chỗ này chỗ khác. Nếu không nhận được trả lời thì để đó không xử lý và lấy cớ đổ lỗi cho người khác. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức thành phố phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Theo đồng chí, một số vụ việc không tuân thủ chặt chẽ về trình tự thủ tục là có thể chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không gây tiêu cực, đừng bỏ túi riêng và phải thật sự vì lợi ích chung.

“Pháp luật quy định chung nhưng mỗi địa phương, mỗi dự án, mỗi vụ việc sẽ có đặc thù riêng, cần sự linh hoạt”, đồng chí nói và dẫn chứng, thay vì thực hiện theo từng bước thì có thể làm song hành cùng một lúc các bước. Đó là có lợi cho doanh nghiệp, cho thành phố và cho đất nước.

Từ đó, đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức thành phố phải chủ động, linh hoạt trong cách làm là vì người dân, vì doanh nghiệp phục vụ. Thông qua đó, tiến độ công việc sẽ được “chạy” nhanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và người dân, đất nước được thụ hưởng những thành quả ấy.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM trao đổi tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Trước các vấn đề đại biểu đặt ra cũng như kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thành phố bám sát từng nhiệm vụ, sẽ nêu rõ đơn vị phụ trách, thời gian triển khai, công khai kết quả để người dân, doanh nghiệp giám sát, mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng TPHCM văn minh - hiện đại – nghĩa tình - đáng sống.

Các đồng chí chủ toạ kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, thành phố bước vào một giai đoạn mới với nhiều thời cơ lớn, nhưng cũng nhiều thách thức chưa từng có, trách nhiệm của cán bộ, công chức thành phố là biến thách thức thành động lực, biến tiềm năng thành thành quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

“Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tin tưởng gửi gắm. TPHCM đang và sẽ tiếp tục đi trên con đường đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng ý chí của cả hệ thống chính trị, bằng trí tuệ và sức mạnh của hơn 14 triệu người dân thành phố. Mỗi quyết định được ban hành hôm nay sẽ là nền tảng cho sự phát triển ngày mai. Mỗi nỗ lực hôm nay sẽ tạo thêm niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, đồng chí bày tỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, UBND TPHCM cam kết hành động quyết liệt - hiệu quả - đúng trách nhiệm; không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Người đứng đầu chính quyền TPHCM kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố cùng giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và cống hiến.

"Hãy để từng hành động, từng kết quả công việc trở thành lời cam kết cụ thể đối với nhân dân. Hãy đặt lợi ích của thành phố, của đất nước lên trên hết, trước hết", Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ và tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất, với sự giám sát sát sao của HĐND và sự đồng lòng của nhân dân, thành phố sẽ viết tiếp những trang mới cho sự phát triển bền vững - TPHCM vì cả nước, cùng cả nước - một thành phố đáng sống và đầy khát vọng vươn lên.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG