Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội cho người có từ 2 con đẻ trở lên

Sáng 10-12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dân số. Một điểm mới đáng chú ý là quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người có từ 2 con đẻ trở lên, theo pháp luật về nhà ở.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tiếp thu về dự thảo Luật Dân số. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật xác định mức sinh thay thế là bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh 2,1 con. Già hóa dân số được định nghĩa khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% tổng dân số, hoặc tỷ lệ người từ đủ 65 tuổi trở lên đạt 7%.

Luật quy định Ngày Dân số Việt Nam là 26-12, và tháng 12 hằng năm là Tháng hành động quốc gia về dân số.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật nêu rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm, gồm: lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tiết lộ giới tính thai nhi (trừ trường hợp do Bộ Y tế cho phép phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh liên quan đến giới tính); cưỡng bức, ép buộc sinh con hoặc không sinh con; nhân bản vô tính người.

Để duy trì mức sinh thay thế, Luật đưa ra một số biện pháp hỗ trợ, gồm:

- Lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

- Hỗ trợ tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành có mức sinh thấp; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

- Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên...

Về chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, luật khuyến khích đưa nội dung “không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh” vào hương ước, quy ước cộng đồng; đình chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ phá thai.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân số trong phạm vi cả nước và định kỳ 5 năm/lần hoặc đột xuất báo cáo Quốc hội. Luật có hiệu lực từ 1-7-2026, đồng thời bãi bỏ quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con” tại Khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân.

PHAN THẢO