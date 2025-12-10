Đồng chí Nguyễn Văn Được: Nghị quyết 98 mới sẽ giúp TPHCM phát triển vượt bậc trong thời gian tới

Trưa 10-12, tại kỳ họp HĐND TPHCM thường lệ cuối năm 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết trước các đại biểu HĐND TPHCM và cử tri thành phố, nếu được Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung, thành phố sẽ triển khai ngay các cơ chế, chính sách mới, nhằm tạo bước đột phá phát triển thời gian tới, trước mắt tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hơn 804.000 tỷ đồng từ xã hội được "mở khóa"

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, năm 2025, thành phố đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025 đạt, vượt kế hoạch. Trong đó, GRDP ước tăng 8,03%, quy mô gần 3 triệu tỷ đồng (chiếm 23,5% GDP cả nước). GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Thu ngân sách nhà nước chiếm 1/3 cả nước.

Thành phố cũng rà soát cắt giảm 435 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh; rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày còn 17 ngày; tỷ lệ hài lòng của người dân là 90,69%.

Kết quả góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút 8,9 tỷ USD FDI, tăng hơn 30% so cùng kỳ. Trong đó, hơn 2 tỷ USD đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thể hiện đúng định hướng của TPHCM là lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, TPHCM đã tháo gỡ 80% với 670/838 dự án (quy mô 16.200ha), mở khóa cho hơn 804.000 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội, góp phần tăng thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất 269% so với cùng kỳ.

“Với tinh thần “không để hồ sơ nằm chờ”, nhiều dự án, công trình lớn được tái khởi động, đem lại sự phát triển cho thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định thành phố đã vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được đánh giá “đúng và trúng theo chỉ đạo của Trung ương”. Trong đó, vận hành hiệu quả, thông suốt Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức cấp xã phù hợp với tình hình thực tiễn. Mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại 38 địa bàn…

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng giải trình một số nội dung đại biểu nêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả trên là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính quyền và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, TPHCM cũng còn đối diện với những tồn tại, hạn chế, như giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hiệu quả vận hành bộ máy mới chưa đồng đều. Cùng với đó là tồn tại đã được Tổng Bí thư chỉ ra, như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước và về trật tự an toàn xã hội, không ma túy. Đây là những vấn đề thành phố đã nghiêm túc nhìn nhận và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận các cử tri, đại biểu HĐND TPHCM đã nêu nhiều ý kiến sâu sắc, sát sườn. Điều đó phản ánh đúng mối quan tâm của cử tri, thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với UBND TPHCM trong giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức và khó dự báo hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Được cam kết sẽ tiếp thu các ý kiến và triển khai bằng những giải pháp cụ thể, với tinh thần quyết liệt, không né tránh để tạo tiền đề cho thành phố bước vào năm 2026 cùng tâm thế mới, niềm tin mới và tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Khơi thông mọi nguồn lực, tăng trưởng “2 con số”

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, trong năm 2025, thành phố đã tập trung tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Dự kiến, ngày 11-12, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98.

Nếu được thông qua, Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung sẽ là công cụ mạnh mẽ để thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Từ các cơ chế, chính sách mới này, thành phố đặt quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành hoạch tổng thể nhằm thu hút đầu tư, góp phần để thành phố tăng trưởng như kỳ vọng.

"Nếu được Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98, thành phố sẽ triển khai ngay để tạo bước đột phá, bước nhảy trong thời gian tới", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Về nhiệm vụ của năm 2026, UBND TPHCM đề xuất xác định chủ đề năm 2026 là: “Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ - Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố”. Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ, chủ đề này thể hiện quyết tâm thay đổi tư duy, đổi mới mô hình, khơi dậy mọi tiềm năng và xây dựng bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là “tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được” trong phương thức quản trị (quản trị theo kết quả), trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2026, thành phố đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần, gồm: - 6 chỉ tiêu về kinh tế - 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội - 6 chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường - 2 chỉ tiêu cải cách hành chính - 4 chỉ tiêu bảo đảm an ninh.

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, khơi thông mọi nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị, đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Đồng thời, triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù cho thành phố như Nghị quyết 222 về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, Nghị quyết 188 về đường sắt đô thị.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh điều hành phiên chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố sẽ cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số làm động lực tăng trưởng; cải thiện, nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng một chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển.

Thành phố cũng tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa và con người; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và triển khai đồng bộ các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, chăm lo an sinh xã hội.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG