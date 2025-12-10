Đà Nẵng tính việc chuyển đổi rừng keo, rà soát quy trình xả lũ

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều nội dung liên quan ứng phó thiên tai được đưa ra, trong đó có đề xuất chuyển đổi cây keo sang cây gỗ lớn và rà soát quy trình xả lũ của các công trình thủy điện sau đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở thực tiễn, MTTQ kiến nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp gắn với nguồn lực tương ứng; ban hành chính sách bình ổn giá và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiên tai; tăng cường giám sát quy hoạch, nhà ở xã hội, phát triển khu vực miền núi và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm phát triển hạ tầng số, bổ sung nhân lực cho cơ sở, đầu tư giáo dục, y tế và các thiết chế phòng chống thiên tai.

Trước thiệt hại do mưa lũ thời gian qua, MTTQ đề nghị UBND TP Đà Nẵng bố trí kinh phí sửa chữa công trình giao thông, kè chống sạt lở tại các khu vực trọng điểm; nghiên cứu xây dựng khu tái định cư vùng núi, ven sông và ven biển để ổn định đời sống người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường phương tiện cứu hộ, rà soát cơ chế cảnh báo thiên tai, quy trình vận hành thủy điện và tham vấn rộng rãi các nhóm chịu ảnh hưởng trước khi điều chỉnh chính sách.

MTTQ cũng đề nghị ưu tiên đầu tư các dự án thoát nước đô thị và nghiên cứu có giải pháp chuyển đổi cây keo sang trồng cây gỗ lớn lâu năm tại những khu vực tập trung dân cư, cơ quan làm việc, khu vực đồi núi ven các tuyến đường giao thông để hạn chế sạt lở; hướng dần đến phục hồi rừng tự nhiên là rừng trồng trên địa bàn miền núi của thành phố và người dân miền núi được tham gia chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo thu nhập ổn định. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác hại của thiên tai và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, từ nay đến tết, toàn hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống người có công, hộ chính sách, hộ nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường kiểm soát thị trường, bình ổn giá, bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội thiết thực, an toàn, tạo không khí vui tươi cho nhân dân.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả Chiến dịch Quang Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31-12-2025 và hoàn thành nhà xây mới trước 31-1-2026, để mọi gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ đều có nơi ở an toàn, ấm áp đón tết.

Về lâu dài, TP Đà Nẵng đang rà soát các vấn đề đặt ra sau đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là bài toán thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực ngập lụt, ven biển và miền núi. Đà Nẵng sẽ xây dựng đề án quy hoạch tái định cư lâu dài cho người dân vùng rủi ro cao, đồng thời xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để vừa bảo vệ môi trường, giảm nguy cơ sạt lở, vừa đảm bảo sinh kế bền vững.

Song song đó, thành phố yêu cầu rà soát quy trình vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi và đánh giá lại quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên để có giải pháp căn cơ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của cử tri.

