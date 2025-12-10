Trẻ em, người cao tuổi là đối tượng được bảo vệ trên không gian mạng

Sáng 10-12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng liên quan tới an ninh mạng, bí mật nhà nước, ma túy... với đa số các đại biểu tán thành.

Bổ sung bảo vệ nhóm người yếu thế trên không gian mạng

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự luật: Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật An ninh mạng được thông qua trên cơ sở hợp nhất 2 luật thành một luật chuyên sâu (Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018).

Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tiếp thu một số nội dung liên quan trong các luật của Bộ Công an xây dựng được trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật An ninh mạng bổ sung quy định kiểm soát công nghệ mới (AI, Deepfake). Theo đó, luật nghiêm cấm hành vi sử dụng AI hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói nhằm mục đích vi phạm pháp luật. Đây là quy định mới quan trọng để xử lý với tình trạng lừa đảo, bôi nhọ danh dự bằng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Luật cũng quy định rõ 5 cấp độ an toàn của hệ thống thông tin, căn cứ vào mức độ tổn hại nếu xảy ra sự cố (từ tổn hại quyền lợi cá nhân đến tổn hại an ninh quốc gia). Luật cũng cụ thể hóa trách nhiệm bảo vệ nhóm người yếu thế trên không gian mạng (trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức).

Cấm sử dụng AI để xâm phạm bí mật nhà nước

Tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay, 10-12, đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước. Đồng thời, luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, sử dụng AI.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các dự luật sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) đã đơn giản hóa thủ tục tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước. Theo đó, chỉ bắt buộc thành lập hội đồng tiêu hủy đối với tài liệu độ tuyệt mật; đối với độ tối mật và mật, Chính phủ sẽ quy định chi tiết thủ tục (không nhất thiết phải lập hội đồng)...

Bỏ quy định lắp ghế an toàn trẻ em

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thống nhất với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định ưu đãi thị thực cho người nước ngoài là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp được ưu đãi theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn đối với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ.

Về Luật Căn cước, luật bổ sung quy định giao Chính phủ quy định lộ trình, thời hạn hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc liên thông, kết nối, sử dụng dữ liệu.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (bên phải) tại phiên họp Quốc hội, sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật bổ sung nội dung “quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Luật đã bỏ quy định bắt buộc lắp ghế an toàn trẻ em đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe buýt, trong khi vẫn giữ yêu cầu ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m phải có thiết bị an toàn phù hợp.

ĐỖ TRUNG