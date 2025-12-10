Xã hội

Tây Ninh: "Phượng hoàng đất" bay vào ruộng của người dân

SGGPO

Một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm, được mệnh danh là "phượng hoàng đất" bay vào ruộng của nông dân tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Cá thể chim hồng hoàng do ông Nguyễn Văn Cu bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: BLA
Cá thể chim hồng hoàng do ông Nguyễn Văn Cu bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: BLA

Ngày 10-12, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm được người dân giao nộp.

Theo đó, khi đang thăm ruộng lúa gần nhà, ông Nguyễn Văn Cu, ngụ xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh phát hiện một cá thể chim có hình dáng lạ, mỏ sừng lớn nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, đây là cá thể chim hồng hoàng (Buceros bicornis), thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Con vật có trọng lượng khoảng 2,5kg, còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương.

Hiện lực lượng chuyên môn đang cứu hộ, chăm sóc để thả cá thể chim hồng hoàng này về tự nhiên.

Được biết, chim hồng hoàng là loài chim mỏ sừng lớn, với trọng lượng có thể lên đến 4kg, đạt chiều dài cơ thể 90-122cm. Những con trưởng thành có sải cánh rộng đến 1,6m.

Chúng phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc.

Từ khóa

Phượng hoàng đất động vật quý hiếm Tây Ninh chim hồng hoàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn