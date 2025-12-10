Tây Ninh: "Phượng hoàng đất" bay vào ruộng của người dân

Một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm, được mệnh danh là "phượng hoàng đất" bay vào ruộng của nông dân tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Cá thể chim hồng hoàng do ông Nguyễn Văn Cu bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: BLA

Ngày 10-12, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm được người dân giao nộp.

Theo đó, khi đang thăm ruộng lúa gần nhà, ông Nguyễn Văn Cu, ngụ xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh phát hiện một cá thể chim có hình dáng lạ, mỏ sừng lớn nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, đây là cá thể chim hồng hoàng (Buceros bicornis), thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Con vật có trọng lượng khoảng 2,5kg, còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương.

Hiện lực lượng chuyên môn đang cứu hộ, chăm sóc để thả cá thể chim hồng hoàng này về tự nhiên.

Được biết, chim hồng hoàng là loài chim mỏ sừng lớn, với trọng lượng có thể lên đến 4kg, đạt chiều dài cơ thể 90-122cm. Những con trưởng thành có sải cánh rộng đến 1,6m.

Chúng phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc.