Kiện toàn Ban An toàn giao thông TPHCM

Ban An toàn giao thông TPHCM là tổ chức phối hợp liên ngành, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Chiều 10-12, Văn Phòng UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành Quyết định số 3075/QĐ-UBND kiện toàn Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM.

Theo quyết định, ban gồm 22 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm phó trưởng ban thường trực; cùng các phó trưởng ban và ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan lực lượng vũ trang và các đoàn thể của thành phố.

Ban ATGT có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng được giao là cơ quan thường trực của Ban ATGT, chịu trách nhiệm điều phối, sử dụng con dấu riêng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đề xuất chương trình, kế hoạch, mô hình nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT. Tuyên truyền pháp luật giao thông đến người dân. Báo cáo kịp thời các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATGT. Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Ban họp định kỳ mỗi quý một lần và họp đột xuất khi có yêu cầu cấp bách. Quyết định mới thay thế hai quyết định trước đó liên quan đến tổ chức và nhân sự Ban ATGT ban hành năm 2015 và năm 2023.

